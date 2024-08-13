«Новое оборудование и благоустроенная территория»: какие строят ФАПы в Татарстане

В Татарстане продолжают модернизировать систему здравоохранения, и в частности, строить и ремонтировать фельдшерско-акушерские пункты в населенных пунктах.

Новошешминский район

Тут строят ФАП в селе Новопоселенная Лебедка. Ход работ проверил партдесант под руководством секретаря местного отделения партии Вячеслава Козлова, сообщает пресс-служба «Единой России». Данный пункт делают в рамках национального проекта «Здравоохранение».

В новом здании появятся помещения под процедурно-прививочный кабинеты, кабинет приема, раздевалка и санузел для персонала, а также новейшее нужное оборудование.



Черемшанский район

Здесь ФАП построили в селе Верхняя Кармалка. Секретарь Черемшанского местного отделения «Единой России», глава района Рамиль Айбатов оценил результат. Там сделали фундамент здания и собрали модуль. На входе соорудили пандусы, подключили водопровод и канализационную сеть внутри здания. Есть и прививочный, и процедурный кабинеты, кабинет приема взрослого населения, смотровая, помещения для хранения препаратов, дезинфицирующих средств. Но рабочие также благоустраивают территорию вокруг медпункта. Новая мебель и оборудование тоже появится в ФАПе.

Сабинский район

Новый медпункт появится и в деревне Средние Сабы, строящийся объект проверил глава поселка городского типа Богатые Сабы, депутат Сабинского городского поселения Расих Хасанов. Согласно проекту, планируется обустроить здание и прилегающую территорию.

Новые ФАПы появятся также в селах Керекес Бегишевского сельского поселения Заинского района, Богдашкино и Большая Турма Тетюшского района, Удмуртские Ташлы Бавлинского района и других.

Федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» реализуется с 2022 года по нацпроекту «Здравоохранение». Его цель — организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения. Нацпроект инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным. Строительство ФАПов входит в народную программу «Единой России».