Новое назначение в «Татспиртпроме»

Приказом генерального директора АО «Татспиртпром» Ришат Шаймарданов, директор Департамента логистики, работающий в компании с 2016 года, назначен директором филиала компании «Госснаб».



Ришат Рифкатович Шаймарданов родился 18 марта 1990 года в городе Агрызе Республики Татарстан. Окончил Российскую открытую Академию транспорта (РОАТ) — Московский институт инженеров транспорта, получив диплом инженера путей сообщения по направлению «Организация процессов перевозок и управление на транспорте».

Трудовую деятельность начал в компании РЖД, где проработал четыре года, с 2013 по 2016 год работал инженером, менеджером по логистике, начальником отдела логистики, заместителем генерального директора по логистике на двух производственных площадках — «Нэфис биопродукт» и «Казанский жировой комбинат».

Женат, воспитывает 6-летнего сына и дочь (2021 г. р.).