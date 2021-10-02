Новое место отдыха горожан в Казани украсили яблони

Салават Камалетдинов

Декоративные яблони сорта «Маковецкого» были посажены 2 октября в казанском парке имени Горького в честь 120-летия фармацевтической компании «Гедеон Рихтер».

Подобную акцию в год юбилея она проводит в странах своего присутствия. Уже высажены аллеи деревьев в Венгрии и Румынии. Настала очередь России, которая уже более полувека является стратегически важной для фирмы страной. Сто двадцать яблонь — по числу лет компании «Гедеон Рихтер» — будут высажены в разных городах России. Помимо Казани, в этот список вошли Санкт-Петербург, Екатеринбург, Волгоград, Краснодар и Новосибирск.

Фото: © Салават Камалетдинов

Эти саженцы символизируют надежду, заботу о других и стремление к росту и развитию. И именно эти ценности составляют основу философии компании «Гедеон Рихтер», сказал перед церемонией закладки аллеи директор регионального отделения венгерской фармацевтической компании в Казани Александр Петренко.

«Это классный подарок Казани от компании „Гедеон Рихтер“. В этом году ей исполняется ровно 120 лет. Как может фармацевтическая компания отметить свой юбилей? Мы долго думали над таким символическим жестом, который не выглядел бы формальностью. В конце концов было решено посадить деревья в тех странах, с которыми нашу компанию связывает наиболее тесное сотрудничество», — сказал Александр Петренко.

Фото: © Салават Камалетдинов

Он напомнил, что Россия — один из ключевых партнеров компании «Гедеон Рихтер», причем не только по рыночным показателям, но и по продолжительности сотрудничества. Оно началось еще во времена СССР.

«Отдельно позвольте поблагодарить администрацию Казани за неоценимую помощь в подготовке и проведении сего мероприятия. Надеемся, что новое место отдыха будет радовать горожан очень долго!» — выразил свои надежды руководитель регионального отделения компании.

Фото: © Салават Камалетдинов

К этим пожеланиям присоединился и советник по культуре Посольства Венгрии в РФ, директор Института Листа — Венгерского культурного центра в Москве Шандор Козлов, тоже ставший участником церемонии закладки аллеи.

За деревьями потребуется уход, который будет обеспечивать Дирекция парков и скверов Казани, отметил после высадки саженцев начальник Управления культуры исполнительного комитета города Азат Абзалов.

Фото: © Салават Камалетдинов

«Но уход — это не только подстрижка, поливка, это и идеологическая составляющая. Потому что когда хозяевами территории становятся жители Казани, а они сейчас вместе с уважаемыми представителями компании „Гедеон Рихтер“ и посольства Республики Венгрия участвовали в посадке деревьев, это приобретает важное значение. Значит, они вместе с дирекцией будут следить за судьбой деревьев. <…>. Это очень важный момент в экологическом воспитании», — подчеркнул Азат Абзалов.

Gedeon Richter — крупная фармацевтическая компания в Центральной и Восточной Европе с расширяющимся прямым присутствием в Западной Европе, Китае и Латинской Америке. К концу 2020 года рыночная капитализация компании составила 3,8 млрд евро, а консолидированные продажи — примерно 1,6 млрд евро.

Фото: © Салават Камалетдинов

В активах компании — восемь производственных и исследовательских центров, а также собственный завод в России, открытый почти 25 лет назад и ставший первой иностранной производственной площадкой компании.

На сегодняшний день штат компании составляет почти 13 тыс. человек по всему миру, около 1 тыс. из них трудятся в России.

Фото: © Салават Камалетдинов

Более подробно о компании можно узнать по ссылке: www.g-richter.ru.