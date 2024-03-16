Новое интервью Путина, 3-дневные выборы, удачная женитьба с СИБУРом: обзор событий недели

Владимир Путин дал большое и обстоятельное интервью Дмитрию Киселеву

Фото: kremlin.ru

«У нас большие планы»: Владимир Путин дал большое интервью Дмитрию Киселеву

На этой неделе Владимир Путин дал еще одно большое и обстоятельное интервью. Вслед за американцем Такером Карлсоном и россиянином Павлом Зарубиным очередь дошла до Дмитрия Киселева, который интервьюировал российского лидера для телеканала «Россия-1» и агентства «РИА Новости».

Сказанное во время этого разговора было адресовано по большей части внутренней аудитории, ведь к западной публике Президент России уже обратился через Карлсона. Поэтому в интервью Киселеву не было обширных экскурсов в историю, Путин сосредоточился на внутреннем треке с акцентом на новых нацпроектах.

Но тема СВО, естественно, не осталась незатронутой. Российский лидер в очередной раз подчеркнул готовность нашей страны к переговорам о мире, но это должен быть серьезный разговор, а не предоставление очередных шансов противнику:

«Мы готовы к серьезному разговору, и мы хотим разрешать все конфликты, и тем более этот конфликт, мирными средствами. Но мы должны четко и ясно понимать для себя, что это не пауза, которую противник хочет взять для перевооружения, а это серьезный разговор с гарантиями безопасности Российской Федерации», – расставил акценты Путин.

Владимир Путин: «Мы готовы к серьезному разговору, и мы хотим разрешать все конфликты, и тем более этот конфликт, мирными средствами» Фото: kremlin.ru

Кроме того, Президент связал попытки атаковать российские регионы, предпринимаемые диверсионными группами ВСУ, с неудачами киевского режима на фронтах СВО. Также он призвал нарастить количество и мощь средств поражения, что должно минимизировать потери ВС России в живой силе.

Наконец, Путин послал ясный сигнал США, что Россия с военно-технической точки зрения готова к применению ядерного оружия. При этом глава российского государства высказал сомнение, что США готовы к такому развитию событий.

Что касается внутренних дел, то самым резонансным заявлением Президента стал анонс введения прогрессивного налогообложения для физлиц, которое должно работать на справедливое распределение доходов в обществе. При этом если для людей с высокими доходами налоговая ставка вырастет, то для отдельных социальных групп ее планируют снизить. В первую очередь речь идет о многодетных семьях, о нуждах которых Путин подробно говорил еще в недавнем Послании Федеральному Собранию.

Одной из главных тем интервью стала также поддержка семьи и улучшение демографии: России необходимо поднять рождаемость. Демографические проблемы обозначены давно, но решить их можно только при наличии адекватного финансирования. Например, увеличить материнский капитал на второго и на третьего ребенка до 1,5-2 миллионов рублей, потому что выделяемых сегодня денег недостаточно.

Главными проблемами Путин назвал дефицит кадров, негативно сказывающийся на производительности труда Фото: kremlin.ru

Владимир Путин напомнил об экономическом рывке, в результате которого Россия стала первой экономикой Европы по паритету покупательной способности. Президент отметил, что наша страна может вскоре обогнать по этому показателю и Японию, заняв третье место после Китая и США.

Главными проблемами же Путин назвал дефицит кадров, негативно сказывающийся на производительности труда. Есть и другой путь, считает Президент, – увеличить долю роботов на производстве. Говоря об этом, он опять же привел в пример Японию.

В целом интервью продолжительностью 1 час 37 минут оставило впечатление, что российский лидер активно занимается не только внешней политикой. Несмотря на довольно сложную внешнюю повестку, внутрироссийские дела находятся под неусыпным вниманием Президента, о чем говорит и это интервью, и Послание Федеральному Собранию, почти полностью посвященное положению дел внутри страны.

Одним из первых проголосовал Раис Татарстана Рустам Минниханов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Три великих дня: в эти дни проходят выборы Президента России

В пятницу стартовали выборы Президента России – судьбоносное событие, которое определит вектор развития нашей страны на ближайшие шесть лет. Татарстанцы начали активно голосовать в первый же день. В республике действуют 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, а также в казанском аэропорту и на железнодорожном вокзале «Казань-1».

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Одним из первых проголосовал Раис Татарстана Рустам Минниханов. Вместе с супругой он пришел на участок в главном здании КНИТУ-КАИ.

«В ближайшие три дня вместе мы выберем будущее нашей страны. Многое сделано, но немало еще предстоит. Поэтому крайне важно продолжить курс на укрепление Отечества и процветание родной республики», – отмечал накануне в своем обращении к жителям республики ее Раис.

Татарстанцы массово пошли на выборы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кроме Минниханова в первый день проголосовали почти все значимые ВИПы республики, словно задавая своим примером высокий темп для татарстанских избирателей.

И действительно, татарстанцы массово пошли на выборы. На одном из избирательных участков Казани первыми проголосовавшими стали участник специальной военной операции, находящийся в отпуске, и его супруга. Приходили на участки и новобрачные – прямо с регистрации в красивых свадебных нарядах. Духовные лидеры республики, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин также посетили с утра избирательные участки, подав, таким образом, пример верующим.

Тем временем на самих избирательных участках чего только не было в плане привлечения людей: здесь и раздача проголосовавшим браслетов, с помощью которых, например, в Казани можно бесплатно пользоваться общественным транспортом в дни голосования, а также попасть на концерт у «Ак Барс Арены». Его хедлайнерами станут Хабиб, «Иванушки International», «Хор Турецкого», «Кар-мэн» и Ваня Дмитриенко. К слову, различные активности для тех, кто получил браслет, предусмотрены во всех муниципалитетах республики.

Раздача проголосовавшим браслетов, с помощью которых можно бесплатно пользоваться общественным транспортом в дни голосования, а также попасть на концерт у «Ак Барс Арены» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Также во время выборов можно выиграть один из трех автомобилей Lada Vesta. Для этого нужно сфотографироваться на избирательном участке и опубликовать фотографию в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами #ВсейСемьейНаВыборы и #ТатарстанАлга.

В первый день голосования в Центризбирком Татарстана не поступало жалоб на нарушения избирательного законодательства. Об этом сообщил в Едином информационном центре выборов Президента России в «Татмедиа» председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Спикер отметил, что в Центре общественного наблюдения кипит работа специалисты следят за ходом выборов, проводят экспертную оценку.

Явка на выборах Президента РФ в целом по стране на 20:00 пятницы составила 35,5%. В Татарстане участие в выборах приняли 37,8% жителей республики. В принципе, это неплохой показатель, если учесть, что пятница является рабочим днем. Впереди еще два дня голосования.

Напомним, восьмые по счету выборы Президента России состоятся 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от ЛДПР), Николай Харитонов (от КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

Событие в деловой жизни на этой неделе – открытие нового офиса Центра экспертной поддержки бизнеса СИБУРа Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Удачная женитьба: СИБУР открыл в Казани Центр экспертной поддержки всего своего бизнеса

Событие в деловой жизни на этой неделе – открытие нового офиса Центра экспертной поддержки бизнеса СИБУРа. Сюда переведены функции СИБУР-РТ, которые до этого располагались в офисе на улице Пушкина. Казалось бы, ну что тут такого, подумаешь, в новый офис въехали. Но не все так просто – в этом Центре объединены непроизводственные функции всех предприятий и подразделений СИБУРа, расположенных в 16 регионах страны.

Крупнейшие направления экспертного центра сейчас – это обеспечение предприятий материалами и оборудованием, логистика, клиентский сервис, экономика и финансы, юридическая поддержка, корпоративное управление, центр экспертизы процессов и прочие. Таким образом, в Казани СИБУР сосредоточил непроизводственные функции со всех регионов страны, где он присутствует. Это почти головной офис федерального холдинга. Пока еще не штаб-квартира, но практически заявка на нее. Может быть, когда-нибудь и высшее руководство компании переедет в Казань. В любом случае, это очень интересное и важное событие в корпоративной жизни страны. И здесь есть возможность задать тренд для других крупных федеральных холдингов.

Примечательно, что на открытие нового офиса приехал Раис Татарстана Рустам Минниханов, который выразил удовлетворение успешным сотрудничеством республики с СИБУРом. Он даже лирически сравнил такое сотрудничество с женитьбой.

«Интересы государства и бизнеса не всегда совпадают. А в данном случае все сложилось удачно. СИБУР создал новые рабочие места, хорошие заработные платы. Самые успешные специалисты переезжают в Казань. Мы очень рады, что такой центр притяжения появился здесь. Жениться удачно не у всех всегда получается, но мы с СИБУРом «женились» удачно», – заявил Раис Татарстана.

На открытие нового офиса приехал Рустам Минниханов, который выразил удовлетворение успешным сотрудничеством республики с СИБУРом Фото: rais.tatarstan.ru

Это продуманное и, с точки зрения прагматики, выгодное решение СИБУРа, которое продиктовано целым рядом факторов уникальности локации под названием «Татарстан»:

логистика (понятно, почему не в Тобольске или городе Свободный Амурской области, где у СИБУРа также большие производства). Татарстан находится в европейской части России и недалеко от Москвы;

близость нефтехимических производств (понятно, почему не Москва или Питер, где у СИБУРа нет больших производственных мощностей);

человеческий капитал Татарстана. Если рассматривать образовательные мощности, то в Татарстане налицо большое количество вузов со студентами и учеными (в том числе и собственного сибуровского – КНИТУ). Большое количество высококвалифицированных кадров. Татарстан один из самых привлекательных российских регионов с точки зрения научного потенциала;

комфортная городская среда. Татарстан – один из лидеров по этому направлению, а Казань уже давно сравнивают с европейскими городами. Таким образом, в Татарстане есть огромный потенциал для релокации сюда ценных кадров СИБУРа из других регионов;

Татарстан – это «мини-Россия» с точки зрения представленности всех отраслей промышленности. Здесь нет разве что только крупной металлургии. Соответственно, для СИБУРа, продукция которого может использоваться почти во всех отраслях промышленности, наличие такой богатой отраслевой палитры представляет огромный интерес не только как рынок сбыта, но и как место для апробации и внедрения новых видов продукции.

В принципе, Казань и Татарстан могут стать своеобразной базой для объединенных в одно целое головных офисов не только СИБУРа (который показывает в этом пример), но и других российских мегахолдингов. Все вышеупомянутые факторы могут быть актуальны и для них.

Минтимер Шаймиев начал не с выступления перед микрофоном, а сразу же направился в толпу, к рабочим. Он старался пообщаться по возможности с каждым отдельно Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы очень благодарны, что вы оправдываете ожидания»: Минтимер Шаймиев посетил завод имени Горького

Деятельный и энергичный первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев не сидит сложа руки, а посещает крупные промышленные предприятия. На неделе он приехал на Зеленодольский завод имени A. M. Горького – гордость оборонного комплекса Татарстана. Предприятие на годы вперед обеспечено оборонным заказом, его продукция сегодня чрезвычайно значима.

Примечательно, что Минтимер Шаймиев начал не с выступления перед микрофоном, а сразу же направился в толпу, к рабочим. Он старался пообщаться по возможности с каждым отдельно. Интересовался, какие проблемы волнуют людей, каково их настроение, довольны ли они зарплатами. Лишь после продолжительного неформального общения гость подошел к столу с микрофоном. Это показывает его внимание и чуткость к людям, ведь Минтимер Шарипович всегда придерживался именно такого стиля общения.

«Мы очень благодарны, что вы оправдываете ожидания. Продукция ответственная, не каждое предприятие в стране готово сделать такую. Стране необходимо производство вашей продукции», – обратился к рабочим Шаймиев.

Минтимер Шаймиев: «Мы очень благодарны, что вы оправдываете ожидания. Продукция ответственная, не каждое предприятие в стране готово сделать такую. Стране необходимо производство вашей продукции» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Из заводского цеха он направился в Музей боевой и трудовой славы на встречу с трудовыми династиями. Эта встреча длилась больше двух часов. Обсуждали широкий круг вопросов – политическую ситуацию в мире, строительство атомных ледоколов и развитие судостроения в стране, экономические успехи Татарстана, обмеление Волги. Государственный Советник РТ отметил также, что сотрудники завода имени Горького за минувшие годы прошли непростой путь, пережили сложные времена. К слову, в том, что завод, выпускавший оборонную продукцию, выжил в тяжелые 90-е годы, есть и большой вклад самого Минтимера Шариповича. За что ему крайне признательны сами заводчане.

Общение с трудовыми коллективами промышленных предприятий, особенно в такой теплой и неформальной манере, как у Шаймиева, всегда вдохновляет рабочих. Недаром эту практику постоянно использовали в советское время. Глядя на активность Минтимера Шариповича, его поддержку рабочих, теплое отношение к ним, хочется пожелать ему новых визитов на предприятия, где его будут ждать с большим уважением и благодарностью.

Церемония вручения премии «Оскар»: все лавры у фильма про возможный ядерный апокалипсис

Событие недели в мировой культурной жизни – ежегодная церемония вручения премии «Оскар». На этот раз лучшим фильмом года объявлена биографическая лента Кристофера Нолана о создателе атомной бомбы «Оппенгеймер». В общей сложности фильм признан лучшим в семи номинациях. Так, актер Киллиан Мерфи, сыгравший в нем главную роль, получил награду как лучший актер, а Роберт Дауни-младший забрал статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана. Сам Нолан удостоился победы в номинации «Лучший режиссер», лучшим саундтреком признана музыка Людвига Йоранссона к фильму. Еще две победы, связанные с картиной, – лучший монтаж и лучшая операторская работа.

Можно с уверенностью сказать, что фильм Кристофера Нолана стал триумфатором этой престижной премии. Кроме того, он имел большой коммерческий успех – «Оппенгеймер» собрал в мировом прокате почти 960 миллионов долларов США, став третьей по кассовым сборам картиной 2023 года. Он также стал самым кассовым – без учета инфляции – фильмом о Второй мировой войне; ранее этот рекорд принадлежал другой ленте Нолана «Дюнкерк». Фильм получил восторженные отклики и со стороны кинокритиков.

Помимо выдающегося мастерства режиссера, всей съемочной группы, великолепной игры актеров у фильма очень сильный сценарий, основанный на документальной книге Кая Бёрда и Мартина Шервина «Оппенгеймер. Триумф и трагедия американского Прометея». Что еще удивительно – в фильме нет обязательной для западных фильмов «повесточки» (наличие секс-меньшинств, движение за права афроамериканцев, чернушной русофобии и т.д.). И несмотря на трехчасовую продолжительность, он смотрится на едином дыхании.

Чем же зацепил людей по всей планете этот фильм? Тем что в нем прямо показаны истоки угрозы ядерного апокалипсиса для человечества. История создания, испытания и боевого применения ядерного оружия, показанная в этом кинополотне, пугает так, что очень долго размышляешь на тему недопустимости возникновения ядерного конфликта. События последнего времени сделали постановку этого вопроса как никогда актуальной.

Так, например, до февраля 2022 года Россия и США вели консультации о механизме контроля, который должен сменить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, истекающий в феврале 2026 года. С началом полномасштабных боевых действий на Украине этот диалог был приостановлен по инициативе Вашингтона. В ответ на это год спустя Москва приостановила свое участие в договоре.

Получается, что опасность ядерного апокалипсиса резко возросла – мы уже говорим о так называемых часах Судного дня, на которых осталось 90 секунд до «ядерной полуночи». И этим ощущением пропитан весь грандиозный фильм Нолана. Особенно тревожно выглядит последняя фраза Оппенгеймера в фильме: «Я полагаю, что мы это сделали» – речь идет о том, что можно уничтожить мир, взорвав ядерную бомбу и вызвав цепную реакцию, которая никогда не закончится.