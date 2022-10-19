«Новое дыхание»: в новый состав Общественной наблюдательной комиссии РТ вошли 18 человек

В Татарстане был сформирован новый состав Общественной наблюдательной комиссии VI созыва по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. В этом году в состав комиссии вошли 18 общественников, об этом рассказала председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Начиная с 2008 года в Татарстане работает Общественная наблюдательная комиссия, сегодня она является одной из сильнейших в регионах страны. Комиссия работает очень активно, а также использует самые разнообразные методы в работе. Поэтому в этом году хотелось привлечь больше заинтересованных людей, в том числе и представителей регионов», – отметила Зиля Валеева в ходе вручения мандатов.

По ее словам, состав комиссии обновился и значительно расширился, ранее в команду ОНК входили 11 человек, теперь в него вошли сразу 18 общественников. Среди них – представители духовенства, аппарата уполномоченного по правам человека Татарстана, общероссийских региональных общественных организаций и другие активисты. Они избираются сроком на три года.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я хочу сказать о том, что значительно увеличилось число женщин в составе комиссии. Уверена, женская сила будет не лишней в дальнейшей работе, ведь если женщины берутся за что-то, будьте уверены – они доведут дело до конца. Думаю, комиссия обретет новое дыхание», – подчеркнула председатель Общественной палаты РТ.

Так, в новый состав Общественной наблюдательной комиссии РТ вошли Айнур Ахметшин, Гулия Балафендиева, Илдар Баязитов, Евгений Гаврилкин, Азат Гайнутдинов, Александр Голяков, Александр Даренков, Александр Дмитриев, Ильгам Исмагилов, Илья Мартьянов, Максим Рябцов, Дмитрий Салимов, Ильнур Сатдинов, Зульфия Сафина, Чулпан Ульданова, Ильнур Хальфутдинов, Светлана Харисова и Анна Шустрова.

Помимо торжественного вручения мандатов членам ОНК РТ, на заседании был выбран и ее председатель. Им стал член Общественной палаты Татарстана, председатель Общественной наблюдательной комиссии РТ V созыва Азат Гайнутдинов. Кандитуру поддержали единогласно.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Общественная наблюдательная комиссия превратилась в некий вспомогательный орган. Сегодня мы по-настоящему являемся одной единой командой. Самое главное для нас, правозащитников, что посещаемость в колонии есть и, если есть какие-то проблемы, мы пытаемся их решить и помочь», – рассказал председатель Азат Гайнутдинов.

Он отметил, что деятельность ОНК РТ строится только на добровольном начале. Ее члены – это общественники с активной гражданской позицией. У них нет заработной платы, их деятельность не финансируется государством, а вся работа выстраивается исключительно на идее.

Напомним, Общественная наблюдательная комиссия Татарстана действует на основании ФЗ №76. Члены комиссии занимаются общественным контролем за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, в том числе осуществляют реабилитацию алко- и наркозависимых.