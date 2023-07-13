«Новое дыхание»: русская редакция «Идели» презентовала обновленную версию журнала

На террасе Национальной библиотеки Татарстана прошла презентация обновленного русскоязычного журнала «Идель». Гостям мероприятия, среди которых были авторы и читатели издания, представили новый формат журнала, который постарались сделать более привлекательным для молодежи.

Главный редактор татарской и русской редакций молодежного журнала «Идель» Рамзия Галимова рассказала, что с первого выпущенного номера прошло 30 лет и что пора дать журналу «новое дыхание».

В обновленном журнале появились новые рубрики и форматы. В творческую команду набраны молодые сотрудники. По словам главного редактора, в перезагруженном издании будут подниматься интересные для представителей молодежи темы — любовь, психология, саморазвитие, мода и стиль. На последних страницах будут размещаться интересные рассказы из жизни читателей.

«Руководство „Татмедиа“ поставило перед нами задачу обновить журнал, потому что он потерял свою актуальность. Мы долго думали, как его можно преобразовать, потому что принято считать, что молодое поколение не читает прессу. Взяли на себя смелость доказать обратное. Обратились за помощью к молодежи из разных сфер. Редакция пришла к такому мнению, что молодежи важно высказываться и быть услышанными обществом», — объяснила Галимова.

По ее словам, задумка заключается в том, что журнал должен стать площадкой для самовыражения молодежи. Также в издании будут помещаться информативные статьи о молодежных проектах, которые реализуются в Татарстане.

«Мы взяли на себя большую ответственность. Самое главное, что авторами выступают молодежь и студенты. Мы создаем новое медиа и только начали свой путь», — заключила главный редактор.

Так, в июльский выпуск вошли репортаж о известных блогерах, летние рекомендации от стилиста, эксперимент с тренировками на свежем воздухе, интервью с организатором вечеринок и пирсинг-мастером.

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев отметил, что перезагрузка издания — первый шаг к тому, чтобы не просто видоизменить его содержание, а создать вокруг него молодежную среду.

«Я думаю, что после этой встречи поклонников у журнала станет гораздо больше. А журнал будет продолжать меняться, становиться ярче и интересней. К осени мы выйдем на окончательный вид издания», — убежден Салимгараев.

Несмотря на век социальных сетей, печатные издания останутся востребованы, выразил уверенность в своей поздравительной речи генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

По его словам, задача видоизменить журнал «Идель» ставилась еще три года назад, но тогда никто до конца не знал, как должен выглядеть обновленный молодежный формат. «Сейчас для этого пришло время. Это будет новым дыханием для журнала», — пояснил он.