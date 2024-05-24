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Ново-Савиновский суд Казани арестовал мигранта, зарезавшего мужчину на Чистопольской
Ново-Савиновский суд Казани на два месяца арестовал мигранта, зарезавшего мужчину на улице Чистопольской. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Ново-Савиновского суда.
«Дадабоеву Умиджону нуриддин Угли избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, до 22 июля», – рассказали в пресс-службе суда.
Как выяснил «Татар-информ», труп казанца обнаружила полиция на улице Чистопольской рядом с кафе. Конфликт у мужчин произошел на национальной почве. Казанец попросил сигарету у мигранта, а потом начал требовать деньги, попутно оскорбляя его. В какой-то момент иностранец разозлился, достал нож из внутреннего кармана и четыре раза ударил обидчика. Потом он зашел в кафе поблизости и попросил сотрудницу вызвать полицию. Сам он остался за столом в заведении и дожидался приезда правоохранительных органов.
В ближайшее время Ново-Савиновский суд начнет рассмотрение дела.
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