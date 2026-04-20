Новинкой «КазаньФорума» станет выставка инвестиционных и инфраструктурных проектов

Международная выставка инвестиционных и инфраструктурных проектов станет новинкой Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум». Об этом сказала глава Агентства инвестиционного развития РТ (АИР РТ)Талия Минуллина во время пресс-конференции в Международном Мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

«Мы назвали выставку международной, но на самом деле там активно участвуют Россия и страны СНГ. Это порядка 5 тыс. квадратных метров. На сегодня отобрано уже 200 проектов от 1 млрд рублей с конкретными условиями, по которым мы предлагаем войти нашим международным партнерам по разным направлениям», – пояснила Минуллина.

Речь идет о таких сферах как промышленность, сельское хозяйство и продовольствие, логистика и транспорт, цифровые технологии и IT, культура и креативные индустрии, туризм, спорт и развлечения, среда для жизни.

«Это конкретно сформулированные предложения, потому что если наш бизнес не готов к переговорам и просто ходит знакомиться на форум, то, конечно, результат оставляет желать лучшего. А если есть конкретные предложения, упакованные, переведенные на иностранные языки, которые мы можем предложить нашим коллегам, то это совсем другое качество мероприятия. Мы большие надежды возлагаем на эту выставку», – отметила глава АИРа.

Выставка пройдет в МВЦ «Казань Экспо».

«Россия – Исламский мир: КазаньФорум» – главная площадка экономического взаимодействия Российской Федерации и стран исламского мира. Событие состоится с 12 по 17 мая на разных площадках Казани, а трехдневная деловая программа состоится в Международном выставочном центре «Казань Экспо».