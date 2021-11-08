НовинкаТМ «Махеевъ»: майонезный соус «Васаби» – не только для поклонников японской кухни

Компания «Эссен Продакшн АГ» (ТМ «Махеевъ») выпустила новый майонезный соус «Васаби» с экстрактом имбиря, мягкий сливочный вкус которого понравится не только любителям японской кухни. Новинка в упаковке дой-пак с изображениями героев японской традиционной культуры дополнила линейку из восьми майонезных соусов ТМ «Махеев», позволяющих за несколько минут придать новый вкус привычным блюдам.

Соус «Васаби» — альтернатива горчичному майонезу — хорош с гарнирами, прекрасно сочетается с пельменями, запеченной курицей и даже пастой, его можно использовать как основу к пицце и, конечно, в него можно макать морепродукты и суши. А еще новинка подходит для запекания рыбы — при термообработке вкусовые качества соуса усиливаются.

Соус «Васаби» стал ответом на запрос потребителей, которые в условиях новой реальности и ограничений все чаще предпочитают готовить дома, в кругу семьи и друзей, открывая новые вкусы не в путешествиях, а на собственной кухне.

По словам руководителя отдела разработки и ввода новых продуктов «Эссен Продакшн АГ» Екатерины Курылёвой, многие бренды выпускают майонез, некоторые — васаби в чистом виде, но продукт со сливочным вкусом и ноткой васаби — полноценный майонезный соус — есть только у ТМ «Махеевъ».

Для России это абсолютная новинка, соответствующая вкусам отечественного потребителя. Она идеально сочетается с блюдами из морепродуктов, которые, согласно исследованиям компании Online Market Intelligence (OMI), пользуются наибольшей популярностью в сервисе доставки еды в России. Роллы и суши заказывают 80% респондентов в возрасте от 18 до 45 лет, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек, а азиатская кухня (наряду с итальянской) замыкает топ-3 самых популярных кухонь мира, согласно опросу россиян от 18 до 40 лет.

«Вкус у нашего соуса более сладкий, консистенция и цвет особые и узнаваемые. Рекомендую попробовать его всем, особенно тем, кто любит экспериментировать на кухне. Майонезные соусы ТМ „Махеевъ“ позволяют расширить собственные гастрономические горизонты и проявить кулинарные таланты играючи и с удовольствием», — говорит Екатерина Курылёва.

Согласно исследованиям, с 2018-го по 2020 год объем продаж соусов в России вырос на 5,5% (с 1329 до 1403 тонн) и приблизился к своему пику, при этом в топе именно майонезные соусы и салатные заправки — продукты с оригинальными, новыми вкусами, о чем свидетельствует прирост спроса в 312%. Потребители в условиях ограничений ищут «свежие» вкусы, пробуют себя в роли шефов, а производители чутко реагируют на спрос.

СПРАВКА О КОМПАНИИ

Компания АО «Эссен Продакшн АГ» — один из крупнейших производителей продуктов питания в России, лидер по производительности труда в пищевой промышленности России. Ее оборот за 2020 год составил 28,3 млрд рублей. Основные подразделения компании: ТМ «Махеевъ» (соусное производство), фабрика ESSEN (кондитерское производство), департамент коммерческой недвижимости АО «Эссен Продакшн АГ», управляющий 40 торговыми центрами в 27 городах России. Ежегодно компания производит более 273 тыс. тонн готовой продукции: майонеза и майонезного соуса — более 156 тыс. тонн; томатной продукции — более 48 тыс. тонн; соусов — более 3 тыс. тонн; приправ — более 7 тыс. тонн; повидла и джемов — более 16 тыс. тонн; кондитерской продукции — более 40 тыс. тонн. В продуктовый прайс компании входит более 300 видов продукции, которая реализуется по всей России, а также в 34 странах ближнего и дальнего зарубежья. Доля экспорта превышает 19% от общего объема продаж компании. Продукция АО «Эссен Продакшн АГ» регулярно получает высочайшие оценки российских и международных премий, она представлена в ведущих федеральных и региональных торговых сетях.

Генеральный директор АО «Эссен Продакшн АГ» Барышев Леонид Анатольевич.