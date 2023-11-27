Новинка ВПК России в Черном море: сколько надо морских дронов, чтобы потопить фрегат НАТО

Аквабеспилотники на нужды ВС России поставит Кингисеппский машиностроительный завод (KMZ)

Фото: страница Кингисеппского машиностроительного завода в соцсети «ВКонтакте»

С корабля на бал: первые морские дроны поставит ВПК России до конца года

Информацию о поставках морских дронов журналистам раскрыл Кингисеппский машиностроительный завод (KMZ), который и поставит аквабеспилотники на нужды ВС России.

«С Минобороны уже оговорена поставка первых десяти единиц, которые мы должны отправить до конца этого года. Это будет опытная партия, которая будет испытана в зоне СВО», – заявил «РИА Новости» управляющий директор KMZ Михаил Даниленко.

Предполагается, что морские дроны смогут передвигаться по воде со скоростью до 80 км/ч и нести взрывчатку до 600 кг. Запас хода безэкипажных катеров составит 200 км с места запуска. Насколько эти характеристики соответствуют задачам, которые решаются на СВО, «Татар-информу» рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

«600 кг взрывчатки – это очень много. Такой морской дрон способен потопить большой корабль. Но все характеристики взаимосвязаны друг с другом. Ведь если сократить мощность взрывчатки, то мы увеличим количество топлива и увеличим дальность. Дистанция в 200 км, на мой взгляд, не очень большая. Во всем остальном заявленные характеристики хороши», – считает эксперт.

Юрий Кнутов: «600 кг взрывчатки – это очень много. Такой морской дрон способен потопить большой корабль» Фото: скриншот видео ютуб-канала «День ТВ», youtube.com / @DenTVinform

Достанет ли военная новинка России до портов Украины?

Не нужно быть картографом, чтобы понять: заявленной дальности действия изделия будет недостаточно для ударов по прибрежной зоне или военным портам Украины «с земли». Однако, возможно, и цели такой перед морскими дронами не стоит. К тому же если они будут запускаться с кораблей ВМФ РФ, то спокойно достанут и до берегов.

«Но количество взрывчатки, на мой взгляд, очень большое, и эффективность от действий таких катеров должна быть большой», – считает Кнутов.

Насколько эффективной? По данным экспертов, всего один такой катер способен при попадании в жизненно важную часть корабля НАТО или ВСУ пустить судно на дно.

«Королевский фрегат в первую очередь. Но и простой фрегат тоже, если хорошо попасть», – уточняет эксперт.

Новая отечественная разработка вполне способна отпугнуть Запад от затеи поставлять свои военные корабли Украине Фото: страница Кингисеппского машиностроительного завода в соцсети «ВКонтакте»

Изменят ли российские аквадроны обстановку сил на Черном море

Как массовое производство российских морских дронов может изменить расстановку сил в Черном море в целом и в противостоянии с киевским режимом в частности? Если говорить о «москитном флоте» Зеленского, то хватит и нескольких десятков. С такой оценкой соглашаются и военные специалисты.

«Военных кораблей у Украины нет, но Зеленский говорил, что договорился о поставках. Если они все-таки появятся, то будут потоплены. Тогда можно говорить о том, что и десятью дронами обошлись бы. Таким образом, прекратится доставка грузов морским путем. Ведь мы понимаем, что под видом зерна Киеву поставляют оружие», – уверен Кнутов.

При этом нужно понимать, что Черное море в целом находится под контролем стран НАТО. Прежде всего, речь идет о турецком флоте, который теоретически может бросить вызов кому угодно. В частности, Турция контролирует все ключевые проливы. А есть еще Болгария и Румыния.

Однако новая отечественная разработка вполне способна отпугнуть Запад от затеи поставлять свои военные корабли Украине.

Сергей Наев: «Надо понимать, что сокращение помощи действительно ударит по нашей обороноспособности» Фото: телеграм-канал t.me/SerhiyNaiev

Понты дороже денег: почему Киев опять бросается бесплодными угрозами

Между тем ВСУ живет в своей реальности и угрожает «расширением конфликта» за пределы восточной и южной части Украины. Об этом заявил командующий Объединенными силами киевского режима, генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, причиной этого может стать наращивание Россией производства вооружений, к чему относится и новость о новых морских дронах ВС РФ. Наев назвал текущий конфликт войной ресурсов и пообещал строить оборонительные вооружений и «ставить» мины. Но откуда взяться средствам на все это?

«Надо понимать, что сокращение помощи действительно ударит по нашей обороноспособности», – признал Наев.

А к чему тогда огород городить?

«На сегодняшний день у Украины нет ресурсов для расширения конфликта, они не в состоянии текущую-то ситуацию контролировать. Им нужно замораживать конфликт на полгода, готовить новую армию, собирать боевую технику и оружие. Причем армия должна быть в разы больше, чем сейчас. В ином случае говорить о масштабировании действий, мягко говоря, неверно», – объяснил «Татар-информу» Кнутов.

Украина до последнего обороняла Артемовск. В итоге потеряла город и понесла колоссальные потери в «живой силе» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Дуэль Зеленского и Залужного – новый поворот: в Киеве «слили» инфу о потерях ВСУ за время СВО

А как у ВСУ обстоят дела сейчас? Накануне в эфире одного из украинских телеканалов посредством бегущей строки прошла информация, что ВСУ за все время СВО потеряли свыше миллиона (1 126 652) солдат только убитыми или «пропавшими без вести». Подчеркнем, что здесь не учтены раненные, в том числе без перспектив возвращения в боевые части.

Информация вызвала шок в Киеве. Понятно, что ее в дальнейшем опровергли все официальные лица Украины, как говорится, кому не лень. Однако слово не воробей. Наши эксперты подтверждают, что озвученная цифра очень похожа на правду.

«Я думаю, что эти данные соответствуют действительности, потому что потери у Украины колоссальные. А в том, что Киев скрывает правду, ничего удивительного нет. Если цифру официально признать, то в стране вспыхнет мятеж, очередной майдан. А Зеленскому придется бежать из страны», – считает Кнутов.

Интересно, что такая опечатка вообще попала в эфир. Особенно на фоне растущих слухов о прямой конфронтации Зеленского с главкомом ВСУ Валерием Залужным. На таком уровне случайных «очепяток» не бывает.

«Под Зеленского давно копают серьезно. И я считаю, что этот конфликт между Зеленским и Залужным начался еще с ситуации, которая сложилась вокруг Артемовска», – уточняет Кнутов.

Напомним, что Украина до последнего обороняла Артемовск. В итоге потеряла город и понесла колоссальные потери в «живой силе». Ранее говорилось, что Залужный хотел оставить город, чтобы минимизировать потери, но действующий глава киевского режима приказал «стоять насмерть».