Новинка ТМ «Махеевъ»: джем «Из фейхоа» в стеклянном стакане

У торговой марки из Татарстана вкусная новость! Ароматный джем красивого изумрудного цвета выпустили в новой упаковке. Но в этом стеклянном стаканчике не только 220 г вкуса и аромата. Благодаря бережной технологии приготовления полезные свойства фейхоа максимально сохранены. Джем без ГМО, содержание сахара – пониженное.

«Экзотический плод фейхоа – уникальный источник йода и хрома (больше только в морепродуктах) – хорошо знают и любят в России, делают из него домашние варенья, джемы, перетирают с сахаром. Мы же предлагаем потребителям вкусное решение в удобной упаковке. Джемы готовим по особой бережной технологии, максимально сохраняя товарный вид сырья – ягод и плодов», – рассказывает Екатерина Курылева, руководитель отдела разработки и ввода новых продуктов АО «Эссен Продакшн АГ».

Изумрудная новинка со вкусом одновременно земляники, ананаса и киви станет прекрасным дополнением к мороженому и базой для приготовления лимонадов. Этот джем можно подавать к блинам и домашней выпечке, десертам, тем самым расширяя свой гастрономический опыт.

«В джемовом ассортименте ТМ “Махеевъ” более 20 решений. Это и классические моновкусы и более сложные – 2-, 3-в-1. Мы постоянно ротируем, оптимизируем линейку, радуем потребителей чем-то новым, оригинальным. На сегодняшний день джем “Их фейхоа” выпускается в двух форматах: в дой-паках (300 г) и стеклянных стаканчиках (220 г). Новый формат уже полюбившегося всем нам джема – дань “зеленому тренду”. Стекло экологично, для его переработки требуется меньше ресурсов, чем для изготовления нового, при этом трудозатраты и расход энергии на такой процесс невысоки. Тара для джема отечественная – из Гусь-Хрустального, проблем с упаковкой у нас нет», – говорит Екатерина Курылева.

СПРАВКА О КОМПАНИИ

АО «Эссен Продакшн АГ» – один из крупнейших производителей продуктов питания в России. Оборот компании за 2021 г. составил 35 млрд рублей, объем налоговых отчислений в бюджеты разных уровней достиг 3 млрд рублей. Основные подразделения компании: ТМ «Махеевъ» (соусно-джемовое производство), фабрика ESSEN (кондитерское производство), департамент коммерческой недвижимости АО «Эссен Продакшн АГ», управляющий 40 торговыми центрами в 27 городах России.

Производственные площади АО «Эссен Продакшн АГ» – это почти 32 тысячи квадратных метров, а площадь складских помещений – более 22 тысячи квадратных метров. АО «Эссен Продакшн АГ» ежегодно производит около 277 тыс. тонн готовой продукции, в ассортименте более 350 видов SKU. Продукция реализуется по всей России в ведущих федеральных и региональных торговых сетях, в 36 странах ближнего и дальнего зарубежья. Штат компании превышает 2 тыс. сотрудников.

«Эссен Продакшн АГ» – лидер по производительности труда в пищевой промышленности России. Продукция компании регулярно получает высочайшие оценки российских и международных премий. В 2021 г. ТМ «Махеевъ» стала победителем премии «Марка №1 в России – 2021» (номинации: «кетчупы и соусы», «майонез», «джемы»), премии «Товар Года» (ТМ «ДаЁжъ!» и ТМ «Cho Ko-Te»), майонез ТМ «Махеевъ» возглавил рейтинг «Любимые бренды россиян», а три продукта бренда получили звезды – награды международной премии Superior Taste Award. Компания была признана «Лучшим предприятием-2021», а ее продукция получила несколько золотых и серебряных медалей на международном конкурсе «Лучший продукт-2021» в рамках «Продэкспо-2021». Генеральный директор АО «Эссен Продакшн АГ» Барышев Леонид Анатольевич.

Сайты компании: https://essenproduction.com/, http://maheev.ru/.