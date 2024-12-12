Банк НОВИКОМ и автогигант «КАМАЗ» подвели итоги десятилетнего сотрудничества

Крупнейший российский производитель грузовых автомобилей «КАМАЗ» празднует 55 лет со дня основания. 10 из них предприятие плотно сотрудничает с дочерним банком Госкорпорации Ростех. Рассказываем, как НОВИКОМ и легендарный автозавод выводят производство грузовых машин в России на новый уровень.

Вызовы времени

Сотрудничество НОВИКОМа и «КАМАЗа» (входит в Госкорпорацию Ростех) началось в 2014 году. В то время предприятие активно расширяло производственные мощности, что требовало доступного финансирования.

Тогда же многие компании в России столкнулись с санкционными ограничениями. В стране началась эпоха импортозамещения, поставившая перед российскими производителям, в том числе и перед «КАМАЗом», новые задачи. НОВИКОМ, обладающий большим опытом и разносторонними компетенциями по поддержке крупных промышленных предприятий, идеально подошел в качестве финансового партнера для автогиганта.

10 лет вместе

Специалисты НОВИКОМа предложили «КАМАЗу» оптимальные инструменты финансирования, отвечающие задачам партнера. Почти ежегодно стороны заключали соглашения на десятки миллиардов рублей, в результате которых предприятие системно расширяло свои возможности и реализовывало новые проекты.

Так, автогигант начал выпуск мощных и надежных моторов Р6 и разработку грузовых беспилотников, пригодных для работы в холодных широтах. В 2021 году НОВИКОМ выступил организатором дебютного выпуска «зеленых» облигаций «КАМАЗа», благодаря чему было произведено 60 электробусов для нужд пассажирского транспорта Москвы.

В последние годы стратегия «КАМАЗа» направлена на развитие модельного ряда. В 2021 году на рынок были выведены новые модели грузового транспорта поколения К5, расширено производство электробусов, завершилась разработка КАМАЗ-6290 – экологичного общественного транспорта на водородных топливных элементах.

Сегодня «КАМАЗ» успешно реализует уникальные высокотехнологичные проекты. Предприятие работает над созданием беспилотного карьерного самосвала. Также сообщалось о планах завода по выпуску техники, работающей на водороде.

НОВИКОМ поддерживает инициативы партнера и системно финансирует его проекты. Так, в 2022 году банк Ростеха предоставил автогиганту три банковские гарантии на общую сумму 15,5 млрд рублей на внедрение инноваций и разработку новых технологий, не уступающих мировым аналогам.

В 2023 году НОВИКОМ выдал «КАМАЗу» еще одну банковскую гарантию на сумму 3,5 млрд рублей в рамках программы «Автокомпоненты» и заключил генеральное соглашение об общих условиях проведения операций кредитования на сумму 5 млрд рублей.

В настоящее время у предприятия в банке действуют четыре банковские гарантии на общую сумму 18,9 млрд рублей. Благодаря этому, производитель финансирует через Фонд развития промышленности локализацию штамповых деталей для кабин, производство современных рядных двигателей объемом 13 литров, производство мостов и модернизацию кузнечного завода.

НОВИКОМ оказывает активную поддержку не только «КАМАЗу», но и его дочерним предприятиям. Так, начиная с 2022 года банк профинансировал проекты по импортозамещению, предоставив гарантии «КАМАЗу» и «Кама Дизель» в размере 22,7 млрд рублей.

В этом году партнеры планируют подписать договор о предоставлении «Кама Дизель» банковской гарантии на сумму 5 млрд на финансирование проекта по локализации производства деталей для двигателей в рамках программы «Автокомпоненты».

Лидерство партнеров – лидерство страны

Сегодня «КАМАЗ» – один из глобальных лидеров отрасли, занимающий 14-е место в мире по объему производства грузовых автомобилей тяжелого класса. В России завод лидирует по этому показателю.

Вместе с тем, предприятие и дочерний банк Ростеха сосредоточены на достижении стратегической цели, стоящей перед промышленностью страны, – обеспечение места России в ряду мировых технологических лидеров. А это значит, что на совместном пути «КАМАЗа» и НОВИКОМа еще много славных побед.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «КАМАЗ»

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