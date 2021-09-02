Новичок УНИКСа покинул клуб

Сегодня казанский УНИКС и американский форвард Уилл Томас приняли решение о прекращении сотрудничества.

Томас в минувшем сезоне играл в питерском «Зените», а 14 июля этот тяжелый форвард подписал контракт с УНИКСом сроком на один год.

Томас в августе прилетел в Казань, прошел медосмотр, приступил к тренировкам. 27 августа он вышел в стартовом составе УНИКСа в контрольном матче с ижевским «Купол-Родники» (79:64), а во вчерашнем спарринге казанцев с московской «Руной» (100:64) уже не принимал участия.

Клуб пока не комментирует столь быстрое расставание с американским новичком. Президент УНИКСа Евгений Богачев лишь подчеркнул в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ», что «расстались с Томасом по-хорошему».