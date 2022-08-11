Новичок УНИКСа Лабери прилетел в Казань, несмотря на запрет Федерации баскетбола Франции

Французский новичок УНИКСа Луи Лабери прибыл в Казань. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

«Bonjour Louis! Приветствуем первого уроженца Франции в истории УНИКСа! Совсем скоро наш новичок присоединится к команде и приступит к тренировкам», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что французский новичок УНИКСа Лабери не будет вызван в состав национальной команды Франции по причине переезда в Россию. Кроме того, отмечалось, что французская сторона может заблокировать для баскетболиста участие на домашней Олимпиаде – 2024, которая пройдет в Париже.

Однако, несмотря на запреты со стороны Федерации баскетбола Франции Лабери все же прилетел в Казань и присоединился к расположению УНИКСа.

Напомним, в минувшем сезоне экс-форвард испанской «Валенсии» в 19 матчах Еврокубка-2021/22 в среднем набирал 8,0 очка и делал 5,2 подбора за 21,9 минуты игрового времени. В чемпионате Испании Лабери провел за «Валенсию» 33 игры, в которых его средние показатели составили 5,9 очка и 4,1 подбора за 19,2 минуты на паркете.