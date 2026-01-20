Новичок УНИКСа Брюэр: В России удивил холод, но при этом здесь очень красиво

Фото: unics.ru

Нападающий УНИКСа Тайрон Брюэр из США поделился первыми впечатлениями о жизни в Казани и рассказал, что больше всего его удивило в России.

«Что больше всего удивило в России? Я бы сказал, пожалуй, холод. Но при этом здесь очень красиво. Да, всё было покрыто снегом, но, когда смотришь на здания и замёрзшее озеро, понимаешь, что это выглядит здорово, мне нравится», – приводит слова Брюэра пресс-служба УНИКСа.

25-летний форвард пополнил татарстанскую баскетбольную команду в январе 2026 года.

По итогам 21 встречи УНИКС идет на втором месте с 40 очками в турнирной таблице Единой лиги ВТБ и уступает ЦСКА по разнице забитых и пропущенных мячей.