Новичок УНИКСа Андрей Воронцевич: «Перепробовал все виды спорта»

34-летний форвард Андрей Воронцевич, перешедший летом в казанский клуб из «Нижнего Новгорода» по праву считается одним из самых ярких российских баскетболистов 21 века. В своем первом интервью после переезда в Казань он рассказал об отношении к симулянтам на площадке, сравнил Евролигу с Лигой чемпионов и поделился гордостью за свою большую семью.

Андрей Воронцевич Фото: By Sakhalinio, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

«Сибирский характер – это закалка улицей»

- Андрей, ты уроженец Омска, но многолетний житель Москвы. Считаешь себя сибиряком после 15 лет выступления за ЦСКА и «Нижний Новгород»?

- Конечно, это моя родина, я горжусь тем, что родился в Омске, в Сибири. Это один из моих любимых российских городов. Там по-прежнему живут мои родители, мама на пенсии, отец тоже вышел на пенсию, но еще работает.

- Что можешь сказать про сибирский характер — это устойчивый штамп или реальное содержимое нравов уроженцев российского Востока?

- Могу сказать про себя. Это закалка улицей, занятия спортом едва ли не во всех городских секциях города, все перепробовал — пять лет занимался гандболом, лыжи, коньки, футбол, параллельно с баскетболом, конечно. За школу выступал по всем видам спорта. Все это идет от опыта пройденного мной в детстве. Знаю, что ныне многие топовые тренеры просят, чтобы дети изначально занимались не только какимто одним видом спорта, а разными, требуя гармоничного, многостороннего физического развития.

- А когда ты прикипел к бильярду — русский или американка?

- Разумеется, русский. В том же Омске, с братом и отцом, когда встречаемся всегда играем с удовольствием. Американка это несерьезный вид.

- Могу тебя обрадовать. Лучшие в мире кии для русского бильярда выпускает с прошлого века одна из казанских фирм, базирующаяся в Дербышках.

- С удовольствием учту вашу новость.

«У меня было несколько вариантов, но я в итоге выбрал Казань, долго не думал, быстро согласился» Фото: unics.ru

«УНИКС привлек играми в Евролиге»

- Обаяние генерального менеджера Сергея Панова и система наставника Зорана Лукича повлияли на твой выбор в марте этого года, когда ты перешел в «Нижний Новгород». А чем привлек УНИКС?

- Прежде всего, это естественно — предстоящими играми в Евролиге. Мне хочется и дальше играть на этом уровне, стараться помогать своей новой команде. У меня было несколько вариантов, но я в итоге выбрал Казань, долго не думал, быстро согласился. Меня все здесь устраивает.

- После Евролиги как тебе Лига чемпионов ФИБА, с которой ты познакомился в «Нижнем Новгороде», можно их сравнивать?

- Можно их сравнивать. Честно скажу, в турнире ФИБА уровень не ниже, чем в Евролиге. Видел на площадке ребят, которые играли и в Евролиге, и в Еврокубке, встречался с ними на чемпионатах мира и Европы. Там игроки высокого класса. Просто слишком много желающих играть в Евролиге и Кубке Европы, но, к сожалению, там есть лимит, поэтому не все туда попадают, а играть гдето надо. Так и появилась Лига чемпионов ФИБА. Повторюсь, там немало хороших команд, достойных играть в Евролиге и Кубке Европы.

- Как расцениваешь слова бывшего главного тренера сборной России Сергея Елевича о том, что «Воронцевич – именно тот игрок, который сейчас нужен УНИКСу. Наверное, в прошлом сезоне, когда Андрей долгое время был без команды, от него гдето отвернулись. Возможно, из-за его несколько завышенных требований в финансовых вопросах».

- Я не думаю, что долго оставался без контракта из-за своих финансовых требований. Дело в том, что ЦСКА немножко поздно объявил о расставание с мной, не продлив контракт — в июне прошлого года на фоне пандемии коронавируса. Узнай я об этом раньше, у меня было бы больше шансов найти новую команду. Команды на тот момент уже были укомплектованы, трудно было найти новый топ-клуб с хорошим предложением, который бы меня устроил. Тем не менее, такая пауза пошла мне на пользу — дома много чего сделал. Пообщался с детьми, так как никогда ранее. Ни о чем не жалею. Еще и за сборную играл, где в принципе выглядел неплохо. А потом решили, что в сезоне будет лучше где-то поиграть. Самым оптимальным вариантом для меня оказался «НН». Хорошо, что там и доиграл прошлый сезон. Благодарен Панову, Лукичу, всему Нижнему Новгороду — там очень любят баскетбол и профессионально к нему относятся, за что им большое спасибо.

«Благодарен Панову, Лукичу, всему Нижнему Новгороду — там очень любят баскетбол и профессионально к нему относятся, за что им большое спасибо» Фото: nn-basket.ru

«Невыход на Олимпиаду – наша реальность на данный момент»

- Давно ли работаешь с казанским агентом Бурганом Назировым?

- Да уже лет семнадцать. Я многим ему обязан. У нас теплые и дружеские, профессиональные отношения. Практически всю свою профессиональную карьеру. Одновременно росли — я как игрок, он как агент. Ко всем своим подопечным он относится с большим уважением, трудится на их благо, делает для них максимум, все для тебя — только играй, реально много делает для своих клиентов.

- О симуляции в баскетболе. Хорват Марко Попович, которого ты называл мастером симуляции, поигравший в УНИКСе и «Жальгирисе», может конкурировать с сербом Милошем Теодосичем, с которым ты много поиграл в ЦСКА?

- Нет. Симуляция, показ для судей, выведение соперника из себя Марко в топе. Милош ему не конкурент, он более жесткий, более тяжелый, хорват более легкий — Попович менее габаритный, компактный ему проще падать на площадке. Поэтому Попович стабильно падает на площадке и подставляется.

- Симуляция дело некрасивое, но это оправдано с чисто спортивной стороны?

- Это не сильно помогает команде со спортивной стороны. Понимаю, когда в игре бывает спорный момент, и судья принимает решение в пользу того, кто лежит на паркете. Бывает, это спортивный элемент, если игрок его используют — значит помогает. Уважение к самоотверженности и хитрости, артистичности данного игрока.

- Невыход сборной России на ОИ-2020 – это катастрофа или реальный уровень нашего баскетбола? Литва, например, тоже не вышла. Кстати наставник УНИКСа Велимир Перасович вживую наблюдал за квалификационным турниром с участием нашей сборной в Сплите у себя дома.

- Да, он мне говорил. Это неприятно, всегда хочется побеждать и быть в топе, результат мог быть другим. Это наша реальность на данный момент, как и то, что не все лучшие игроки были в нашей сборной — играли теми, кто есть. Идет омоложение состава сборной, это всегда непростой период, нужно время. Допустим, мы могли в принципе обыграть сборную Германии, где все игроки имели игровое время в сезоне. Почти все они играют в Евролиге или Еврокубке, поэтому у них опыт большой. У нас же были ребята не имеющие особо много времени в лиге ВТБ. Это всегда сложно конкурировать тем, кто имеет большую игровую практику, с теми у кого ее мало.

- Помнишь опыт флешмоба bottlecapchallenge (2019), когда люди по всему миру пытались открыть пластиковую бутылку ударом ногой с разворота. Некоторые, например, футболист «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, умудрились открыть даже две бутылки. Ты пошел пошел дальше и открыл бутылку прицельным броском баскетбольного мяча. Ранее хоккеист «Ак Барса» Данис Зарипов смог проделать похожий трюк броском шайбы. Слабо повторить?

- Легко. Я сделал это со второй попытки. Готов поспорить с тем же Зариповым или игроком «Рубина», кто быстрее это сделает. Но шайбой сделать это сложнее. Я родился в Омске, у нас раньше было много хоккейных коробок, практически в каждом дворе, летом там играли в футбол, любят в городе хоккей — могу и клюшку использовать, попытаюсь, почему бы и нет, благо немножко владею клюшкой. Если будет возможность, и мне это предложат, посоревнуюсь с Данисом или футболистами.

«Если не в ЦСКА, то в депутаты»

- Как в 34 года себя ощущаете физически, еще не наигрался, надо беречь силы или все еще впереди?

- Настраивая себя на то, что лучшее время это здесь и сейчас, а лучшие годы всегда впереди. Молодо себя чувствую. Пока чувствую себя хорошо, надо играть. На данном этапе карьеры чувствую себя хорошо, дай бог чтобы и дальше так было.

- В 2017 году тобой было сказано: «Если не в ЦСКА, то в депутаты». Реальна такая перспектива?

- Да, почему нет. У меня есть второе высшее образование — это дипломатическая академия. Поэтому без проблем, поживем, увидим, как кривая выведет, что будет завтра никто не знает, будь что будет.

- Как дети оценили твой отъезд, у тебя ведь большая семья три дочери и сын?

- Они понимают, что их папа – профессиональный спортсмен, отъезд – это часть его работы. Дети это прекрасно. Какая тут физическая нагрузка, только радость, умиление и любовь, большая ответственность — не я же их рожал. Максимум, что я могу им дать это свою любовь и поддержку. Я им говорю — делайте что хотите, но имейте совесть. Семью ты точно не обманешь — живи и радуйся. Пока они в Москве, УНИКСу скоро играть на турнирах в Стамбуле и Москве. Что до сына Мирона, то он главный среди детей в моем отсутствии. Он это понимает, чувствует свою ответственность как мужчина.