На главную ТИ-Спорт 27 января 2026 09:17

Новичок «Спартака» Владислав Саусь рассказал, как в 12 лет мог стать спартаковцем

Фото: spartak.com

Новый полузащитник московского «Спартака» Владислав Саусь в интервью клубному телеканалу рассказал о своей необычной футбольной судьбе и о том, как еще в детстве мог оказаться в системе красно-белых.

Он рассказал, что с семи лет серьезно занимался вольной борьбой и только через год стал совмещать ее с футболом. Вскоре стало понятно, к какому виду спорта лежит душа будущего футболиста.

«Был период, когда я приезжал на просмотр в "Спартак", мне было лет 12. Первый просмотр прошел за две недели, сказали, что надо ехать на второй. Но так получилось, что я заболел и не смог приехать на второй просмотр, поэтому оказался в академии "Сатурна" из Подмосковья», — поделился полузащитник.

После трех лет в «Сатурне» его карьера сделала новый поворот — молодого футболиста пригласили в молодежную академию петербургского «Зенита». Так, путь от которого когда-то помешала болезнь, был пройден лишь спустя годы — уже в статусе игрока основного состава одного из главных клубов страны.

