Новичок «Рубина» рассказал, как его проигнорировал и не дал автограф Лео Месси

Новичок «Рубина» Александр Ломовицкий рассказал, что в 2012 году во время матча «Спартак» — «Барселона» он был болбоем, и в пяти метрах от него проходил в подтрибунку Лео Месси, который тогда выступал за «сине-гранатовых». Несмотря на то, что Ломовицкий махал ему, кричал и просил дать автограф, звездный аргентинец проигнорировал его. Об этом полузащитник «Рубина» рассказал в интервью Sports.ru.

«Одна из ярких историй времени в академии — как Лео Месси не дал мне автограф. Это был 2012 год, „Барселона“ приезжала в Москву играть со „Спартаком“ в Лиге чемпионов, мы подавали мячи. Вижу, Месси уходит с поля, он от меня метрах в пяти, я ему кричу, показываю, машу руками, прошу расписаться. А он просто идет мимо, хотя точно слышал и видел меня. Тогда жутко расстроился — очень хотел его автограф», — поделился Ломовицкий.

Он рассказал, что был в шоке от уровня футболистов «Барселоны», в частности, от скорости Хорди Альбы, работы с мячом Лео Месси и скорости принятия решений Андреса Иньесты.