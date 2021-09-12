Новичок «Рубина» о матче с «Уралом»: «Готов к конкуренции, это нормально»

Новичок казанского «Рубина», нападающий Герман Онугха рассказал клубной пресс-службе об адаптации в команде и подготовке к завтрашнему матчу с «Уралом» (Екатеринбург).

Герман считает, что успешно влился в новый коллектив: «Я считаю, что успел. Общаемся с ребятами, тренируемся, разговаривал с тренером. Такой хороший был этап ознакомления с командой, знакомство с системой, с требованиями. Поэтому да, я считаю, что успел адаптироваться».

Форвард уверенно заявил, что к конкуренции за место в стартовом составе готов.

«Конечно, готов к конкуренции, это нормально. С Игнатьевым были знакомы еще до „Рубина“. А с Деспотовичем видимся, общаемся на тренировках, рабочая атмосфера. Конкуренция — это нормально, она порождает лидерство. Будем все работать, стараться, тренироваться, и тренер уже будет решать», — сказал Онугха.

Говоря об «Урале», находящемся на последнем месте с двумя очками, Герман подчеркнул, что это ни о чем не говорит: «Это не плюс и не минус. „Рубин“ не будет смотреть, на каком месте идет команда. Задача стоит всегда брать три очка и подниматься в турнирной таблице, независимо от того, на каком месте идет соперник».