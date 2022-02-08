Новичок «Рубина» Лисакович: «Слуцкий сразу сказал, что хочет, как меня видит»

Нападающий Виталий Лисакович в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал подробности своего перехода из столичного «Локомотива» в казанский «Рубин» в зимнее трансферное окно.

Форвард сказал, что на него вышел «Рубин». «Рубин» вышел на меня. Я сказал, что хочу уйти. И меня отпустили. Было все четко, без проблем. Очень быстро все произошло».

Лисакович вспомнил общение со Слуцким, который прямо сказал, что форвард нужен ему. «Да, он мне позвонил. И мы просто разговаривали в шуточной форме. Но прямо. Я прямой человек, и для меня это был положительный разговор. Я после той беседы и сделал выбор. Слуцкий сразу сказал, что хочет и как меня видит. Я следил за командой в прошлом сезоне — они выглядели здорово. В этом сезоне, может быть, фарта не хватает, не знаю. Но «Рубин» точно не на своем месте.

24-летний Лисакович в января 2022 года подписал контракт с казанским «Рубином» на 3,5 года.