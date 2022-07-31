Новичок «Рубина» Горбунов поделился деталями перехода в казанский клуб

Новичок «Рубина» Игорь Горбунов рассказал о своем переходе и адаптации в коллективе. По словам полузащитника, одним из главных факторов при переходе в «Рубин» являлась фигура главного тренера команды Леонида Слуцкого.

«Как произошел мой переход в «Рубин»? Позвонили, договорился с руководством. Не раздумывая, перешел сюда. Какие эмоции? Положительные. Обрадовался, тем более тренер – Леонид Слуцкий, и такие игроки здесь. Фактор тренера был важен при переходе», – цитирует Горбунова пресс-служба клуба.

Кроме того, футболист поделился своим отношением к Леониду Слуцкому, а также впечатлениями от базы и города.

«Пока только познакомился, с удовольствием работаю на тренировках. Жду следующую тренировку, теорию, хочется побыстрее привыкнуть к требованиям тренера, сыграться с командой. Первое впечатление от города и базы? Пока не успел особо ничего посмотреть. Пока со всеми быстренько познакомился, атмосфера в команде классная», – подчеркнул Горбунов.

Напомним, следующая игра «Рубина» состоится 1 августа в 20:00 по московскому на стадионе «Казань Арена» против «Уфы».