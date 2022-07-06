Новичок «Рубина» Фамейе: «Слуцкий — с хорошим чувством юмора, безумный, великолепный»

Новичок «Рубина» Джоэль Фамейе, рассказал почему сделал выбор в пользу казанского клуба, как проходят сборы и в чем отличия РПЛ от Первой лиги.

«"Рубин" — очень уважаемый клуб в России. Я понимаю, в какой ситуации оказалась команда, но если ты кого-то любишь, то будешь рядом и в хорошие, и в трудные дни. Вот и все. Думаю, мой ответ все объясняет», — приводит слова футболиста РИА Новости.

Также Фамейе поделился впечатлениями от работы с наставником «Рубина» Леонидом Слуцким.

«Он знает, когда нужно работать, а когда можно расслабиться. Когда нужно быть серьезным, а когда можно пошутить. Он умеет находить подход к игрокам и очень мотивирован. С хорошим чувством юмора, безумный, великолепный. Вот такими словами я бы его охарактеризовал», — высказался Фамейе.

Напомним, что футболист сборной Ганы перешел в казанский клуб в это трансферное окно из «Оренбурга» на правах свободного агента.