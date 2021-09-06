Новичок «Рубина» датчанин Андерс Дрейер: Для меня важнее командный результат

Андерс Дрейер

Фото: www.rubin-kazan.ru

Новобранец «Рубина» Андерс Дрейер, который накануне прилетел в Казань и провел первую тренировку в составе команды, рассказал о своих первых впечатлениях о клубе.

«Это большой клуб. Я не сомневался ни секунды, когда услышал об интересе "Рубина". Хотелось перейти сюда как можно скорее. Сейчас я здесь и с нетерпением жду своих первых игр за новую команду. Три недели назад я узнал о том, что "Рубин" заинтересован во мне. До этого я уже слышал про клуб, но никогда бы не подумал, что они захотят меня подписать. После этого у нас состоялась встреча со [спортивным директором] Олегом Яровинским, и все получилось. Сейчас я здесь, и это прекрасно», – цитирует футболиста пресс-служба казанского клуба.

По словам Дрейера, он общался со своим соотечественником – полузащитником «Рубина» Оливером Абильдгором по поводу перехода в казанский клуб.

«Я спрашивал моего друга Оливера Абильдгора про клуб и город. Он уже полтора года здесь и знает многое про клуб, команду, город и о том, каково здесь живется. Он очень позитивно отзывался о "Рубине", это сыграло роль в моем переходе сюда. До "Рубина" мы вместе играли за сборную Дании U21. Однажды вместе вызывались во взрослую сборную, но затем произошла эта ситуация с ковидом. Так что мы знали друг друга до "Рубина". Это здорово иметь датского друга в России», – заявил Андерс Дрейер.

Андерс Дрейер и Оливер Абильдгор Фото: www.rubin-kazan.ru

Также новичок «Рубина» рассказал о том, на какой позиции ему нравится играть больше всего.

«Мне нравится играть правым вингером или на позиции десятки. Я бы сказал, что это две мои основные позиции. Но иногда, в том числе на молодежном чемпионате Европы, я играл ложную девятку. В целом, я могу сыграть на любой позиции в атаке, но вот эти позиции мне больше всего нравятся», – признался Дрейер.

Датский полузащитник поделился своими впечатлениями от базы «Рубина» и встречи с партнерами по новой команде.

«Все очень нравится. Это мой первый день, и мне все нравится! Был впечатлен базой, полями. Я бы хотел приехать сюда пораньше, но были некие проблемы с визой. Сейчас все хорошо. В «Рубине» собраны крутые ребята! Они общительны, хотели что-то узнать обо мне, а я хотел что-то узнать о них. Здорово, когда люди открыты к тебе. Это помогает. Если ты счастлив за пределами поля, ты можешь перенести это на поле и показать все свои качества», – заявил игрок.

Андерс Дрейер Фото: www.rubin-kazan.ru

Также Дрейер рассказал о том, какие цели для него важнее: «Важно забивать и отдавать, но для меня важнее командный результат. Хочу, чтобы команда побеждала и поднималась как можно выше в таблице. И я лично сделаю все от меня зависящее для этого».

Сегодня, 6 сентября, новобранец «Рубина» может дебютировать за свой новый клуб в контрольном матче против «Краснодара». Игра пройдет в Казани на базе ФК «Рубин», начало встречи в 16:00. Матч будет показан по клубному ТВ на Ютуб-канале.