Новичок «Рубина» Аднан: «Рад сыграть первый матч на домашней арене и отдать голевой пас»

Иракский новичок «Рубина» Али Аднан прокомментировал дебют на «Ак Барс Арене», а также первую голевую передачу за казанский клуб.

«Очень рад сыграть первый матч за «Рубин» на домашнем стадионе. Я играл после очень долгой паузы и благодарен главному тренеру за предоставленную возможность. Я постарался помочь команде, рад, что удалось сделать голевую передачу, но к сожалению, не удалось удержать победу.

Думаю, что все ребята сегодня проделали очень хорошую работу, провели очень хорошую игру. Буду с нетерпением ждать следующего матча. Будем прибавлять», – заявил Аднан корреспонденту «Татар-информа» после матча с «КАМАЗом».

После семи туров казанский клуб с 12 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги. От лидирующего «КАМАЗа» подопечные Леонида Слуцкого отстают на 5 баллов.

В восьмом туре чемпионата Первой лиги «Рубин» сыграет дома против владикавказской «Алании». Игра состоится 4 сентября в 18:00 по московскому времнём.