Новичок «Нефтехимика» Сушко высказался о работе с Андреем Мартемьяновым

Новоиспеченный нападающий «Нефтехимика» Максим Сушко в интервью «ТИ-Спорту» вспомнил период работы с тренером Андреем Мартемьяновым.

«С кем работалось в "Сибири" из тренеров легче всего? С Андреем Алексеевичем, царствие ему небесное. Он был как папа для всех игроков. Замечательный тренер, прекрасный человек. Большая утрата для нашего хоккея случилась этой весной. В моей карьере Мартемьянов – один из самых любимых тренеров. Только хорошие воспоминания с ним связаны. Я помню один случай с ним – мы ехали из Челябинска в Екатеринбург на автобусе. Я тогда не играл. И Андрей Алексеевич попросил сесть рядом с ним, мы всю дорогу откровенно разговаривали, он меня поддержал в непростой период. Очень внимателен был ко всем хоккеистам, никому не позволял считать себя ненужным в команде. Всегда первым подходил, объяснял напрямую, почему не играешь. Был искренен со всеми, побольше хотелось бы таких людей видеть в нашем мире. Светлая ему память», – сказал Сушко.

Андрей Мартемьянов скончался в марте 2025 года в возрасте 61 года. В разные годы в КХЛ он возглавлял «Амур», «Автомобилист» и «Сибирь».