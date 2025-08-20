Новичок «Динамо» Броссо рассказал, что пока не планирует получать российское гражданство

Фото: dynamo.ru

Канадский нападающий «Динамо» Девин Броссо рассказал, планирует ли получать российское гражданство.

«Пока не было таких мыслей. Разговоров на эту тему представители команд со мной не заводили. Но говорил с Седриком и знаю, что он рад такому решению. В прошлом году я играл с Кэмом Ли, который тоже стал россиянином. Это был важный момент для него», – сказал Броссо «Чемпионату».

Напомним, в минувшем сезоне канадец играл за «Амур». В составе «тигров» он отыграл 33 матча, отдал девять передач и забросил 13 шайб.