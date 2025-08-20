Новичок «Динамо» Броссо рассказал, что пока не планирует получать российское гражданство
Канадский нападающий «Динамо» Девин Броссо рассказал, планирует ли получать российское гражданство.
«Пока не было таких мыслей. Разговоров на эту тему представители команд со мной не заводили. Но говорил с Седриком и знаю, что он рад такому решению. В прошлом году я играл с Кэмом Ли, который тоже стал россиянином. Это был важный момент для него», – сказал Броссо «Чемпионату».
Напомним, в минувшем сезоне канадец играл за «Амур». В составе «тигров» он отыграл 33 матча, отдал девять передач и забросил 13 шайб.