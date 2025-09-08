Новичок Биро об «Ак Барсе»: «Понял из рассказов, что это очень большой клуб»
Нападающий «Ак Барса» Брендон Биро рассказал с кем впервые связался из игроков казанской команды и что стало определяющим фактором его приезда в Россию, а также о знакомстве с Уайаттом Калинюком.
– Где вы ранее пересекались с Калинюком?
– Я познакомился с ним в колледже. У нас были общие друзья, но мы не так много времени проводили вместе. Виделся с ним пару раз, а потом он перешёл в другой колледж, однако я часто играл против него, поэтому каждый раз, когда его видел, мы здоровались, немного могли пообщаться.
Не могу сказать, что мы были очень близки, но у нас общая компания. Не общались уже несколько лет, однако, как только узнал, что он едет в Казань, как и я, тут же с ним связался. Для меня здорово, что он здесь.
– Переход Уайатта стал для вас важным фактором в переговорах с «Ак Барсом»?
– Он мне со многим помог в первое время, но я принимал решение по своим соображениям, так что не могу назвать игру вместе с Калинюком ключевой причиной для перехода. Тем не менее это сильно облегчило мне адаптацию.
– Кто вам рассказал про «Ак Барс» и КХЛ? С кем связывались?
– Мне помог с контактом мой агент, связал с Дмитрием Яшкиным. Он немного рассказал о городе. Агент в России также играл сам в хоккей, поделился своим мнением о лиге, о Казани, об «Ак Барсе».
Понял из их рассказов, что это очень большой клуб. Так же, как я и говорил, у меня была возможность пообщаться с друзьями из других команд КХЛ, они также отметили уровень моей команды, заверили, что здесь я встречу профессиональный подход – приводит слова Биро в интервью корреспондент «Чемпионата».
Напомним, 27-летний нападающий пополнил ряды «Ак Барса» в прошедшее межсезонье. Контракт с Биро рассчитан на один год.
Известно, что ранее канадцем интересовался подмосковный «Витязь», который приостановил своё участие в КХЛ на сезон-2025/26 из-за финансовых трудностей.