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Ру Тат
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24 мая 2021  14:20

Новичок «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий: Илья Никулин очень советовал мне ехать в Казань

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Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Караглицкий, который подписал однолетний контракт с казанским клубом, прокомментировал свой переход в команду из столицы Татарстана.

«Я прекрасно знаю, куда перехожу – клуб каждый год ставит себе высокие задачи. Это один из главных претендентов за Кубок Гагарина каждый год. Я наблюдал за финалом Востока в этом году и думаю, что Казань взяла бы Кубок Гагарина, если бы прошла дальше. Очень хочу помочь "Ак Барсу" победить. Я много говорил с ребятами, игравшими в Казани. Все утверждают, что это отличный город и отличный клуб. Мы до сих пор общаемся с Ильей Никулиным, и он очень советовал мне ехать в "Ак Барс". Сказал, что ни секунды не пожалею, если поеду в Казань. Меня видели в Лиге и знают, на что я способен. Я уже тренируюсь, выхожу на лед и в зал, готов на полную. Жду начала сезона и надеюсь оправдать ожидания болельщиков "Ак Барса"», – цитирует игрока официальный сайт казанского клуба.

#хк ак барс
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