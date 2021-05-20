Новичок «Ак Барса»: Адам Рейдеборн рекомендовал мне выбрать Казань

Новобранец «Ак Барса», шведский нападающий Пер Линдхольм дал первый комментарий после подписания контракта с казанским клубом.

«Я довольно хорошо знаю «Ак Барс», потому что много говорил о нем с Оскаром Меллером. Он мой хороший друг, мы долго играли в одной команде, и Оскар рассказывал только хорошее о клубе и Казани – красивом городе с отличными болельщиками. В сборной пообщался с Адамом Рейдеборном, он тоже рекомендовал мне выбрать Казань. Я очень рад, что присоединился к такой команде и с нетерпением жду начала сезона», – цитирует хоккеиста официальный сайт «Ак Барса».

По словам шведского форварда, он может сыграть на любой позиции, но сейчас главная задача – успешное выступление на чемпионате мира по хоккею, который стартует завтра, 21 мая, в Риге.

«Я всегда выкладываюсь на полную, могу играть в обороне и атаке. Готов выходить в меньшинстве и большинстве – куда бы ни поставили. Сейчас я впервые готовлюсь выступить на чемпионате мира, до этого в сборной был только на Олимпиаде. Наверное, болельщикам «Ак Барса» будет приятнее увидеть победу России, но я очень надеюсь, что Швеция выиграет золотые медали. Можно даже в финале против российской сборной», – признался Линдхольм.