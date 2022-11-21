Новая Зеландия ввела санкции против семей Пескова и Лукашенко

Новая Зеландия расширила санкции против России и Белоруссии. В список попали 22 гражданина государств, которые, по мнению новозеландских властей, поддерживают спецоперацию на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказала глава МИД Зеландии Нанаия Махута, санкции введены против жены и детей пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова, главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, семьи Президента Белоруссии Александра Лукашенко. Помимо них, в список попали бизнесмены и предприниматели из РФ.

Также под санкции попали российские предприятия в нефтегазовой, транспортной, сталелитейной и других отраслях, которые стратегически и экономически важны для России.