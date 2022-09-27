Новая Зеландия ввела санкции против Кадырова и родственников Путина

Новая Зеландия расширила антироссийские санкции. В дополненный список вошли 19 человек, в том числе глава Чечни Рамзан Кадыров, федеральные министры, члены Совбеза и родственники Президента РФ Владимира Путина. Об этом со ссылкой на МИД страны сообщает РИА Новости.

«Украина ясно дает знать, что самая важная мера, которую мы можем принять, чтобы помочь ей, это продолжение санкций и поддержка в этом конфликте, что мы и делаем», — отметила министр иностранных дел Новой Зеландии Нанаиа Махута.

Таким образом, в «черный список» страны вошли уже более 1000 россиян и компаний. Им запрещен въезд в Новую Зеландию, порты закрыты для судов и самолетов из РФ, счета граждан и компаний заморожены.