Новая Зеландия ввела санкции против 51 россиянина и 24 чиновников

Новая Зеландия ужесточила санкции против России — под санкции попали еще 51 россиянина и 24 должностных лиц, связанных со вступившими в состав РФ территориями. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы включаем 24 человека, которые связаны с недавним решением [Президента РФ Владимира] Путина по присоединению территории... а также 51 человека, включая Александра Абрамова», — рассказала глава МИД Нанайя Махута.

Рестрикции коснулись миллиардера Александра Абрамова и членов его семьи, а также компания Evraz, акционером которой он является. Также ограничения введены в отношении главы РЖД Олега Белозерова, главы «Газпром нефти» Александра Дюкова, гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева, гендиректора Рособоронэкспорта Александра Михеева, гендиректора «Тактического ракетного вооружения» Бориса Обносова, главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, а также зампреда правительства ДНР Евгения Солнцева, зампреда правительства Херсонской области Владимира Беспалова, главы правительства Запорожской области Антона Кольцова, ряда министров и глав городов в Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР.

Также власти Новой Зеландии ограничили экспорт и импорт новозеландских вина и морепродуктов и российских водки и икры. Под рестрикции попали и российские нефть и газ, а также оборудование, связанное с энергетикой. Будут продлены введенные в апреле пошлины в размере 35% на импорт всех товаров из РФ до марта 2025 года.

Новые санкции начнут действовать с 12 октября.

Санкционное давление на Россию усилилось после 24 февраля, когда Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине.