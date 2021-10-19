В Челнах застройка нового участка сделает набережную Камы более доступной для горожан

Концепцию застройки участка площадью 13,4 гектара на улице Раскольникова между проспектами Р. Беляева и Дружбы народов в Набережных Челнах презентовала компания «Талан». Об этом пишут «Челнинские известия».

Здесь построят дома разной высоты — от восьми до 24 этажей, наземные и подземные парковки, а также три пешеходных бульвара, которые сделают набережную доступной для всех челнинцев, рассказала изданию заместитель гендиректора компании по проектированию Татьяна Вьюжанина.

Застройка территории на улице Раскольникова начнется в 2022 году. Поэтапно здесь возведут 136 тыс. кв. метров жилья и почти 9 тыс. кв. метров коммерческих площадей.

«Участок знаковый для горожан, поскольку является связующим между существующей жилой застройкой и набережной. Поэтому мы провели многочисленные исследования интересов жителей, городских сообществ и предпринимателей <…>», — прокомментировала итог многомесячной работы компании и института «Тамга» директор по маркетингу «Талана» Наталья Гарифуллина.