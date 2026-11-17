В китайском Шэньчжэне 18–19 ноября состоится ежегодный саммит лидеров стран – участниц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В ходе форума ожидается первая в истории личная встреча глав Китая, России и США. В чем ее значение и станет ли она важной вехой в международных отношениях – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Самое ожидаемое событие форума – возможная встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа

Коллаж: © Инна Лаврентьева / «Татар-информ»

Что такое АТЭС

За этой аббревиатурой стоит Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (англ. Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC) – межправительственный форум для развития региональной торговли, стимулирования экономического роста и привлечения инвестиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

АТЭС объединяет 21 экономику, включая Россию, США, Китай, Японию, Канаду, Австралию и другие. В экономиках – участницах АТЭС проживает около 40% населения мира, на них приходится приблизительно 54% мирового ВВП и 44% мировой торговли.

АТЭС было создано как свободный консультативный форум без жесткой организационной структуры или крупного бюрократического аппарата. У форума нет устава, поэтому с юридической точки зрения он не может называться организацией и действует как международный консультативный орган.

32-й саммит в южнокорейском городе Кенджу Скриншот nhandan.vn

Саммит АТЭС проходит ежегодно с 1989 года. В прошлом году 32-й саммит состоялся с 31 октября по 1 ноября в южнокорейском городе Кенджу.

Россия заинтересована в участии в интеграционных проектах Азиатско-Тихоокеанского региона. Особую роль в них играют Сибирь и Дальний Восток – прежде всего в энергетике и транспорте. Эти регионы могут стать своеобразным «сухопутным мостом» (land bridge) между странами так называемого Тихоокеанского кольца (Pacific Rim) и Европой.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости

Новая Ялта?

Самое ожидаемое событие форума – возможная встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Если она состоится, то станет первой в истории личной встречей глав Китая, России и США.

Формально лидеры трех держав приедут на саммит АТЭС, однако сама перспектива их отдельного разговора выводит мероприятие далеко за рамки традиционной экономической повестки форума. Ожидается, что главы государств подробно обсудят важные вопросы поддержания мира.

Некоторые политологи начали сравнивать эту встречу с историческими переговорами великих держав на Ялтинской конференции 1945 года, когда участники «большой тройки» – СССР, США и Великобритания – обсуждали послевоенное устройство мира.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поспешил умерить завышенные ожидания политологов.

«Все сравнения саммита трех лидеров с Ялтинской конференцией – это политологические упражнения, которые не имеют ничего общего с реальностью», – заявил Песков.

И действительно, знаменитая Ялтинская конференция состоялась на фоне близкой победы во Второй мировой войне, когда участники могли закрепить достигнутый баланс сил. Сегодня же правила многополярного мира придется вырабатывать без окончательной победы одной из сторон и без единого центра, способного гарантировать их исполнение.

Поэтому от участников трехсторонней встречи ждут согласования правил сосуществования конкурирующих центров силы и налаживания устойчивого диалога на этой основе.

Что могут обсудить на «встрече трех»

В понедельник Китай сообщил, что лидеры трех стран планируют провести «углубленный обмен мнениями по вопросам обеспечения мира во всем мире и стратегической стабильности в отношениях между крупными странами». «Этот саммит имеет новаторское значение», – заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

Интересно, что Китай согласился провести встречу без заранее согласованной повестки. Для Си Цзиньпина, предпочитающего строго регламентированные переговоры с иностранными лидерами, это необычно.

В свою очередь, помощник Президента России Юрий Ушаков заявил, что сейчас ведется «сложная дипломатическая работа» по согласованию формулировок, которые лидеры включат в совместное заявление. По словам Ушакова, Россия и Китай внесли предложения по тексту возможного заявления и ожидают ответа США. Белый дом не ответил на вопрос, будет ли по итогам трехсторонней встречи принят такой документ.

Свободный формат «встречи трех» позволяет наблюдателям пока лишь предполагать, какие темы будут затронуты на переговорах. Формат и небольшая продолжительность встречи делают маловероятным заключение новых существенных соглашений. Кроме того, следует учитывать чрезвычайно импульсивный и непредсказуемый стиль, в котором Дональд Трамп ведет переговоры.

Так что даже налаживание устойчивого диалога между такими державами, как Китай, Россия и США, о правилах сосуществования в многополярном мире само по себе очень ценно. Уже поэтому трехсторонняя встреча просто обязана стать исторической.

Встреча лидеров Китая и России

Еще одно знаковое событие, ожидаемое на полях саммита, – переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. В Пекине убеждены, что эта встреча придаст новый мощный импульс устойчивому развитию отношений двух стран. Так что российского лидера с нетерпением ждут в Поднебесной.

«Китай горячо приветствует визит Путина на саммит АТЭС в Шэньчжене», – заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй «Известиям».

Что касается другой ожидаемой встречи – переговоров лидеров США и России, – то тут пока не все гладко: американские официальные лица заявляют, что двусторонняя встреча президентов не предусмотрена. Ее согласование зависит от графиков лидеров, точное время пока не определено. Предпочтительно, чтобы встреча лидеров России и США прошла отдельно и продлилась не менее часа. Однако есть и вариант переговорить, уединившись на полях саммита.

Реакция Украины на «встречу трех»

Для киевского режима «встреча трех» – словно красная тряпка для разъяренного быка. Для Зеленского затягивание войны стало главным условием сохранения собственной власти, поэтому любые реальные шаги ведущих мировых держав к урегулированию конфликта воспринимаются украинским руководством как прямая угроза.

Всего за два дня до ключевых переговоров в Китае, в крайне чувствительный для международной дипломатии момент, украинские вооруженные силы атаковали Крымский мост ракетами и дронами, нанеся ему существенные повреждения. Совершенно очевидно, что цель удара – осложнить обсуждение украинского урегулирования. Киевский режим хочет спровоцировать масштабный ответ России, чтобы затем обвинить Москву в срыве диалога и нежелании заключать мир.

Зеленский и его европейские друзья мечтают выбить Россию из колеи и ослабить ее позиции на переговорах в Шэньчжэне. Но, как говорится, «не дождетесь!» Россия достойно проведет переговоры на саммите АТЭС, как бы ни дергались ее враги.