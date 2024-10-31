Новая выставка Эрмитажа покажет Казани шедевры Гогена, Писсарро, Ренуара

В Центр «Эрмитаж-Казань» на смену выставке «”Не верь глазам своим…” Иллюзии в искусстве» привезут экспонаты нового проекта, который посвящен европейскому импрессионизму.

Произведения Поля Гогена, Эдгара Дега, Андре Дерена, Анри Матисса, Пабло Пикассо, Камиля Писсарро, Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Анри де Тулуз-Лотрека и других значимых мастеров составят выставку «Прекрасная эпоха. Европейское искусство рубежа XIX–XX веков». Она откроется 29 ноября и будет работать до 14 сентября следующего года.

Камиль Писсаро «Бульвар Монмартр в Париже» Фото: предоставлено Центром «Эрмитаж-Казань»

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Центра «Эрмитаж-Казань», 175 предметов из фондов Государственного Эрмитажа займут все основные залы. А за время выставки в ней предполагается две ротации.

Большую часть экспонатов составят, конечно же, картины. Но будут также рисунки, гравюры, предметы декоративно прикладного искусства в стиле ар-нуво. Например, вазы, чаши, пресс-папье.

Анри Руссо «Люксембургский сад» Фото: предоставлено Центром «Эрмитаж-Казань»

«Будут на выставке и уже полюбившиеся нашим посетителям тактильные станции. Например, одна из них к работе Мориса Утрилло "Улица Кюстин на Монмартре". Также к выставке созданы 5 ароматов-ассоциаций. Один из них будет называться "Роковая красавица". Также готовим мультимедийные станции – например, можно будет, встав на обозначенную позицию, увидеть свой портрет на экране в представленном жанре», ­– рассказали информагентству.

Прекрасной эпохой, напомним, называют период европейской истории между последним десятилетием XIX века и 1914 годом. Это было время особого всплеска изобразительного искусства, самые счастливые и беззаботные годы для Европы – эра процветания, мира, благополучия. А Франция в этот период стала родиной самого названия Belle Époque, что в переводе с французского и значит “прекрасная эпоха”.

Анри Моне «Порт Манек» Фото: предоставлено Центром «Эрмитаж-Казань»

Выставка «Прекрасная эпоха. Европейское искусство рубежа XIX–XX веков» станет частью программы Дней Эрмитажа в Казани.