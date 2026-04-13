«Новая волна» в 2026 году пройдет в Казани

Международный музыкальный конкурс «Новая волна» в 2026 году во второй раз пройдет в столице Татарстана. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

«Это большое событие, за которое мы боролись. Город на несколько дней станет музыкальной столицей нашей родины. Казань готова принять и организовать небывалые мероприятия», – подчеркнул Метшин.

По его словам, выбор Казани в качестве площадки для проведения музыкального фестиваля – это возможность еще раз доказать, что Казань – это место, где рождаются звезды.