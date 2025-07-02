Новая волна цифрового мошенничества охватила фриланс

Фрилансеры все чаще становятся жертвами продуманных афер, маскирующихся под обычные рабочие предложения. Об этом предупредил депутат Госдумы и координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин. По его словам, мошенники активно используют нестабильность и уязвимость внештатных специалистов, обещая легкий заработок и предоплату за несложную работу, сообщает RT.

Как объяснил Немкин, схема выглядит безобидно: человек получает сообщение в мессенджере или на фриланс-бирже с предложением выполнить простое задание – к примеру, перевести текст, отредактировать фотографию или сделать макет визитки. В качестве бонуса заказчик сразу предлагает предоплату, что кажется особенно заманчивым тем, кто живет на разовых проектах.

Затем фрилансеру присылают ссылку под видом оформления оплаты. Сайт, на который он попадает, визуально не вызывает подозрений – он имитирует интерфейс известной биржи или популярного платежного сервиса. Пользователя просят ввести данные карты, ФИО, номер телефона, а потом подтвердить операцию с помощью кода из SMS. На этом этапе жертва уже передает мошенникам полный доступ к своему счету.

Некоторые схемы доведены до максимального реализма: после ввода данных фрилансеру даже показывают поддельную страницу «личного кабинета» с балансом и якобы зачисленной суммой. Иногда ему предлагают пройти «верификацию», что позволяет собрать еще больше личной информации и окончательно втереться в доверие.

Антон Немкин подчеркивает: ни один добросовестный заказчик не станет просить вводить банковские реквизиты или коды подтверждения. Все финансовые операции на надежных фриланс-платформах происходят внутри системы, без доступа к картам исполнителей.

По мнению депутата, лучший способ защититься – это не терять голову при виде «легких денег». Он советует использовать отдельную карту с ограниченным лимитом, включать двухфакторную аутентификацию, быть внимательным к адресам сайтов и сохранять историю общения с клиентами. Главное – помнить: чем быстрее вас подгоняют, тем выше риск попасть в ловушку.