«Новая веха творчества»: Фарид Бикчантаев отпраздновал юбилей постановкой по роману Галяу

Фото: © Владимир Васильев

Заслуженному деятелю искусств России и Татарстана Фариду Бикчантаеву исполнилось 60 лет. Свой юбилей главный режиссёр Камаловского театра, являющийся таковым уже двадцать лет, отпраздновал генеральным прогоном спектакля «Муть. Мухаджиры» по одноимённой дилогии Махмуда Галяу. В Камаловском театре была поставлена сценическая версия первой части дилогии.

«С этими романами в свое время меня познакомил Марсель Салимжанов. Как ни странно, эта дилогия, как и ее автор Махмуд Галяу, мало кому известны сегодня. Галяу — племянник Шигабутдина Марджани, нашего просветителя, богослова», — рассказал режиссер.

Фото: © Владимир Васильев

По некоторым данным, Махмуд Галяу создал эпопею из четырех частей «Кровавые метки». Однако при жизни он успел перевести на русский язык и издать только две первых книги тетралогии — романы «Муть» и «Мухаджиры». Когда же Галяу репрессировали и расстреляли, его архив был уничтожен. В результате две первые части пришлось переводить обратно на татарский. Именно над их постановкой сейчас работают в Камаловском театре.

В романе «Муть» рассказывается о жизни татарской деревни конца XIX века. Сюжет основывается на событиях, происходивших в 1877 году. Тогда голод охватил все Поволжье. В центре повествования оказывается любовь деревенских жителей Сафы и Саджиды. Действие разворачивается на территории нынешнего Татарстана, в деревне Мауля-Колы.

Фото: © Владимир Васильев

Оценить новую работу и поздравить Бикчантаева с юбилеем собрались многие представители культурной сцены Казани.

«Я думаю, что Фарид открыл новую веху своего творчества. Сейчас в его жизни происходит переломный момент, когда он старается сделать что-то, чего он не делал раньше, нечто эпохальное. Для режиссеров дилогия Галяу — та работа, которую все хотят и все боятся. Поставить ее на сцене — большая ответственность», — поделился мнением председатель Союза кинематографистов РТ Ильдар Ягафаров.

За художественное оформление спектакля взялся художник Сергей Скоморохов, а пластику поставил Нурбек Батулла. Интересно, что к работе были подключены молодые профессионалы, еще не получившие широкой известности.

Фото: © Владимир Васильев

К примеру, художником по костюмам стала ученица Скоморохова Марина Марьянич. Сейчас она учится в КХУ, но уже имеет образование художника-модельера. А музыкальное оформление спектакля доверено Елене Шиповой — финалистке престижного конкурса композиторов «Партитура» за этот год.

«Камаловскому театру интересны новые имена. За музыкальное оформление я немного переживал, ведь все-таки Шипова по национальности не татарка. Но мне кажется, [что] этот опыт очень любопытен. В свое время Александр Ключарев, который был по национальности не татарин, татарскую культуру знал лучше многих татар. И, на мой взгляд, Елена Шипова с задачей справилась. Заметно серьезное отношение к работе», — прокомментировал это решение председатель Союза композиторов России и Татарстана Рашид Калимуллин.

Фото: © Владимир Васильев

Предполагается, что в новом сезоне спектакль «масштабируется». Он дополнится сюжетной линией второй части дилогии «Мухаджиры». В ней история главных героев продолжится во время проведения первой переписи населения Российской империи 1897 года. Тогда татары целыми деревнями переселялись в Османскую империю. Одной из причин эмиграции была и жесткая политика императора Александра III по отношению к мусульманам Поволжья и Урала. Власти империи активно поддерживали усилия православных миссионеров по обращению татар в христианство. Такого же курса первоначально придерживался император Николай II.

Распространились слухи, что перепись нужна затем, чтобы выявить и крестить всех мусульман. Во многих деревнях Поволжья вспыхнули бунты.

Фото: © Владимир Васильев

«В то время, как и всегда, впрочем, беда одних часто становилась прибыльным делом для других. И переселение стало настоящим бизнесом. И в этой истории о татарах есть и неприятные факты — были и те из нас, которые зарабатывали на всем этом: подделывали и продавали документы, например», — рассказал Бикчантаев.

По его словам, в спектакле пойдет речь о человеке, который ищет землю обетованную, где он сможет быть счастлив. «Попытаемся найти ответ на вопрос, существует ли такое место», — резюмировал режиссер.