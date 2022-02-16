В России новая вакцина от Covid-19 может выйти в гражданский оборот осенью

Новая вакцина против коронавируса, содержащая вирусоподобные частицы, может выйти в гражданский оборот уже этой осенью. Об этом со ссылкой на директора центра им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга сообщает РИА Новости.

Он отметил, что время выхода вакцины зависит от клинических испытаний, которые одобрил Минздрав. При их успешном прохождении «в гражданский оборот, в широкое обращение она выйдет к осени», допустил специалист.