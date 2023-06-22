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Новая улица в 72-м микрорайоне Челнов будет носить имя заслуженного энергетика РТ
Новую проектируемую улицу, расположенную в 72-м микрорайоне Набережных Челнов, назовут в честь почетного гражданина города, заслуженного энергетика Анатолия Мирошниченко. Об этом пишут «Челнинские известия».
Долгие годы Анатолий Мирошниченко был главным инженером УРЭиК, а затем – НЧЭР КТС. Звание почетного гражданина ему было присвоено за заслуги в сфере энергетики.
Решение назвать новую улицу, которая расположится на пересечении улиц Сагита Халфина и Плахова, было принято на совместном заседании депутатских комиссий. Также на встрече было предложено присвоить наименования новым остановкам:
- «остановка улица Аэродромная» – на пересечении улиц Гостева и Аэродромной;
- «остановка 17 комплекс» – на пересечении Сармановского тракта и Аэродромной;
- «остановка улица Сибгатуллина» – на пересечении улиц Сибгатуллина и Жданова.
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