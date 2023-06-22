Новая улица в 72-м микрорайоне Челнов будет носить имя заслуженного энергетика РТ

Новую проектируемую улицу, расположенную в 72-м микрорайоне Набережных Челнов, назовут в честь почетного гражданина города, заслуженного энергетика Анатолия Мирошниченко. Об этом пишут «Челнинские известия».

Долгие годы Анатолий Мирошниченко был главным инженером УРЭиК, а затем – НЧЭР КТС. Звание почетного гражданина ему было присвоено за заслуги в сфере энергетики.

Решение назвать новую улицу, которая расположится на пересечении улиц Сагита Халфина и Плахова, было принято на совместном заседании депутатских комиссий. Также на встрече было предложено присвоить наименования новым остановкам: