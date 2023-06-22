news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 22 июня 2023 19:15

Новая улица в 72-м микрорайоне Челнов будет носить имя заслуженного энергетика РТ

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Новую проектируемую улицу, расположенную в 72-м микрорайоне Набережных Челнов, назовут в честь почетного гражданина города, заслуженного энергетика Анатолия Мирошниченко. Об этом пишут «Челнинские известия».

Долгие годы Анатолий Мирошниченко был главным инженером УРЭиК, а затем – НЧЭР КТС. Звание почетного гражданина ему было присвоено за заслуги в сфере энергетики.

Решение назвать новую улицу, которая расположится на пересечении улиц Сагита Халфина и Плахова, было принято на совместном заседании депутатских комиссий. Также на встрече было предложено присвоить наименования новым остановкам:

  • «остановка улица Аэродромная» – на пересечении улиц Гостева и Аэродромной;
  • «остановка 17 комплекс» – на пересечении Сармановского тракта и Аэродромной;
  • «остановка улица Сибгатуллина» – на пересечении улиц Сибгатуллина и Жданова.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное