Новая Уфа: почему «Салават Юлаев» – худший жребий для «Ак Барса» в первом раунде плей-офф

У «Ак Барса» и «Салавата» остается по 20 игр – финишная прямая, на которой команды окончательно распределят места в турнирной таблице Востока КХЛ. Пока именно «зеленое» противостояние выглядит как наиболее возможное. «ТИ-Спорт» прикидывает расклады на остаток сезона и размышляет, почему дерби в первом раунде может стать ловушкой для «Ак Барса».





«Зеленое дерби» уже на ранней стадии плей-офф одно из самых опасных и коварных веток развития событий для Казани

Фото: ak-bars.ru

«Зеленое дерби» в первом раунде плей-офф — самый вероятный расклад

До завершения регулярного чемпионата КХЛ остается два месяца, что означает старт финальной стадии для команд в борьбе за итоговое распределение мест. В Восточной конференции к концу января все становится более-менее очевидным, остается лишь корректировать позиции на экваторе зоны плей-офф.

Понятно, что никто из команд конференции настигнуть могучий «Металлург» уже не в состоянии — отрыв от идущего вторым «Ак Барса» составляет 10 очков при одной игре «сталеваров» в запасе. При этом совсем не гарантировано, что сами казанцы сохранят второе место. «Авангард» отстает от команды Анвара Гатиятулина лишь на 1 очко (66 казанцев против 65 у омичей), имея в запасе два матча. При условии, что омичи выигрывают свои поединки, команда Ги Буше выходит на чистое второе место, которое упустит только при форс-мажорных обстоятельствах. Третье место Востока на сегодня выглядит наиболее вероятным для команды Анвара Гатиятулина.

При таком раскладе в первом раунде Кубка Гагарина «Ак Барс» получит в соперники либо «Салават Юлаев», либо челябинский «Трактор», которые ноздря в ноздрю борются за шестую строчку. Учитывая, что челябинцев назвать стабильной командой в этом сезоне сложно, а также существующие проблемы во вратарской линии, фаворитом в этой борьбе пока остается команда Виктора Козлова, даже с учетом двух последних поражений от топ-команд Востока. На текущий момент у уфимцев 48 очков после 48 проведенных игр. У «Трактора» те же 48 очков после 47 матчей.

«Салават Юлаев» проводит удачную зимнюю часть сезона, вернул себе место в плей-офф и поступательно улучшает позиции в восьмерке сильнейших Востока Фото: ak-bars.ru

«Ак Барсу» необходимо перестроить мышление. «Салават» уже не андердог

Стоит признать, что «Зеленое дерби» уже на ранней стадии плей-офф одно из самых опасных и коварных веток развития событий для Казани. Во-первых, за осеннюю часть регулярного чемпионата казанцы уже привыкли, что Уфа — классические «мальчики для битья», выиграв у них три игры подряд без шансов для команды из Башкортостана.

Однако с тех пор в руководстве республики пересмотрели ситуацию и окончательно осознали ошибочность политики тотальной экономии, которой придерживались с лета. Болельщик стал терять интерес к команде, а всего три победы в первых пятнадцати матчах сезона буквально крушили репутацию «Салавата Юлаева», которую он зарабатывал с начала «нулевых» в российском хоккее. Роспуск дорогостоящих звезд завершился символично — на продаже Александра Хмелевского в «Ак Барс» за 240 миллионов рублей в конце сентября. Американец начал сезон невзрачно — без мастеровитых партнеров ему не удалось сохранить привычный уровень, и в Уфе быстро пришли к мнению, что форварда пора отпускать. К тому моменту форвард отыграл шесть матчей и отметился 3 (1+2) очками. Тем более что сам хоккеист просился из команды, а деньги были предложены серьезные. В итоге именно на них потом удалось пересобрать команду. После очередного поражения от «Ак Барса» в конце октября Козлов заявил, что видит в конце тоннеля свет. Именно с того момента в Уфе решили вернуться к концепции топ-команды.

Теперь это совсем другой «Салават Юлаев», который проводит удачную зимнюю часть сезона, вернул себе место в плей-офф и поступательно улучшает позиции в восьмерке сильнейших Востока. Если «Ак Барс» не перестроит мышление и не забудет о первых играх с «Салаватом», это может сыграть злую шутку с командой Анвара Гатиятулина.

В команду был возвращен Шелдон Ремпал (справа), который с ходу стал набирать очки еще в лучшем режиме, чем в прошлом сезоне Фото: hcsalavat.ru

Ремпал и компания: у «Салавата» новое убойное звено легионеров

Что поменяли в Уфе? Там снова собрали свое традиционное убойное легионерское звено, которое берет на себя основную миссию по набору необходимых очков. На вырученные средства в команду был возвращен Шелдон Ремпал, который с ходу стал набирать очки еще в лучшем режиме, чем в прошлом сезоне.

В матче с «Авангардом» серия с набранными очками канадца достигла уже тринадцати игр подряд. Всего же в 17 матчах Ремпал уже насобирал 26 (7+19) очков. Отлично ему в этом помогает Девин Броссо. У 30-летнего канадца уже 20 (10+10) баллов, он отлично ассистирует Ремпалу и не прочь побороться на льду. А Джек Родуолд стал очередной победой Рината Баширова, который разглядел центра в скромном «Адмирале», и тот заиграл в Уфе значительно интереснее. Он шикарно дирижирует как в равных составах, так и в большинстве.

Другой вопрос, что линия обороны «Салават Юлаева» по-прежнему остается ахиллесовой пятой команды. Даже с учетом двух опытных защитников – Григория Панина и Алексея Василевского – уфимской команде не хватает общего опыта в этой линии. Последние две игры это наглядно показали.

Перейдя в стан уфимского «Салавата Юлаева», Евгений Кузнецов с ходу закрыл все вопросы о якобы отсутствии формы или желания выкладываться в КХЛ Фото: hcsalavat.ru

Фактор Кузнецова как определяющий для «Салавата» в решающей борьбе

Далеко не последнюю роль в становлении «Салавата» как команды, способной побороться за что-то большее, чем первый раунд плей-офф, сыграл переход Евгения Кузнецова. Перейдя в стан уфимского «Салавата Юлаева», Кузнецов с ходу закрыл все вопросы о якобы отсутствии формы или желания выкладываться в КХЛ. Очевидно, что травма в матче с «Авто» внесет свои коррективы, но нет сомнений, что после восстановления обладатель Кубка Стэнли вновь станет ключевым винтиком в системе Козлова.

Переезд в Уфу показал, что для игрока такого масштаба определяющим фактором является правильная среда и понимание его сильных сторон. Наставник уфимцев Виктор Козлов, который уже заработал себе репутацию тренера, умеющего уживаться со всеми и обладающего опытом игры в НХЛ, сумел найти к Кузнецову верный подход. За первые три проведенные игры в составе уфимцев Кузнецов набрал 3 (1+2) очка. Козлов не стал сразу бросать звездного новичка в первую тройку к легионерам, чтобы не разрушать уже выстроенную химию между Ремпалом и Броссо. Вместо этого Евгений получил роль центрального нападающего во втором звене, где его партнерами стали молодые и дерзкие таланты — Егор Сучков и Александр Жаровский. Такой ход Козлова оказался стратегически верным. Опыт и игровое мышление Кузнецова стали катализатором роста для молодежи. Например, Сучков отмечает, что игра рядом с мастером такого калибра — это колоссальный опыт и стимул соответствовать высокому уровню. Статистика подтверждает успех этой связки: в первых же матчах Евгений начал стабильно набирать очки.

Важнейшим фактором «оживления» Кузнецова стала атмосфера в команде. Форвард всегда славился своим открытым характером и способностью быть душой раздевалки. В Уфе его коммуникабельность и позитивный настрой пришлись как нельзя кстати. Достаточно вспомнить его дерзкие комментарии после победы над «Авангардом».

«Очередная легкая победа, всех поздравляю», — не без издевки говорил Кузнецов, передавая лисью шапку Вязовому как лучшему игроку матча. Правда, накануне «ястребы» взяли убедительный реванш (5:2), но это истории не отменяет.

Кузнецов не просто исполняет роль техничного исполнителя, он транслирует уверенность остальным игрокам, помогая создавать здоровый микроклимат. Тренерский штаб отмечает, что появление мастера с большой буквы дисциплинирует коллектив и придает партнерам дополнительный импульс. Даже несмотря на вирусную инфекцию, которая затронула команду в середине сезона, Евгений продолжал приносить пользу, адаптируясь к обстоятельствам и подтверждая свой профессионализм.

Перед вчерашней игрой с «Авангардом» Козлов не отрицал, что пока видит Кузнецова как дирижера с молодыми хоккеистами: «Мы с ним выигрывали матчи, а сам Женя делал правильные вещи, которые помогали нам побеждать. Кроме того, Кузнецов тоже набирал баллы за результативность, старался помочь команде. Физическая форма в целом неплохая, будет больше играть и постепенно наберет ее еще лучше. Согласен ли я, что он помогает развиваться молодым Александру Жаровскому и Егору Сучкову в тройке? Поэтому мы его туда и поставили. Женя помогает молодым ребятам, а они — ему. У них неплохо получается», — заявил Козлов «Чемпионату».

Перед полученной травмой о Евгении уже ходили разговоры о его скором переводе в первую спецбригаду большинства на постоянной основе или даже в ведущее звено. Его видение площадки и умение отдать тонкую передачу делают атаку уфимцев непредсказуемой для соперников. Если Евгений сохранит текущую концентрацию на хоккее, это станет огромной проблемой для потенциального соперника «Салавата Юлаева». Для того же «Ак Барса», если команды пересекутся уже в первом раунде плей-офф.