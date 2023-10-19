Новая скорость в новом учебном году: «Летай» модернизирует базовые станции

Фото: ПАО «Таттелеком»

В 15 населенных пунктах Татарстана «Летай» в сентябре 2023 года построил и модернизировал 24 базовые станции (БС). С наступлением нового учебного сезона нагрузка на сеть ощутимо увеличилась, а основные объемы потребления интернет-трафика стали фиксироваться на территориях учебных заведений и многоквартирных домов (МКД). При этом в ряде локаций оператор двукратно увеличил скорость передачи данных.

Благодаря модернизации БС, покрывающих вузы и жилые массивы Казани, мобильный интернет стал еще стабильнее для студентов Казанского государственного аграрного университета и Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, а также для жителей микрорайона Азино-1. Улучшились качественные характеристики сети и для жильцов домов в Кировском и Советском районах столицы республики: здесь региональный оператор увеличил емкость действующих БС на ул. Краснококшайской и на пересечении ул. Александра Попова и Сибирский Тракт.

Изменения на сети произошли и в других районах республики. Так, модернизированы базовые станции в промзоне Нижнекамска и селе Шингальчи Нижнекамского района, в Зеленодольске — рядом с парком «Соловьиная роща». Кроме того, «Летай» оптимизировал площадку связи, обслуживающую абонентов 51-го комплекса Набережных Челнов, где в будущем планируют дополнительно построить новую БС. В результате получать услуги оператора станет комфортнее сотрудникам промышленных предприятий, жильцам МКД и абонентам, посещающим учреждения социальной инфраструктуры.

После дооснащения БС высокоскоростной интернет также заработал в поселках Озерный и Березовка Высокогорского района. Новые точки связи построили в Пестрецах, деревне Старая Юмья Кукморского района и селе Большое Нуркеево Сармановского района. Реклама. ПАО «Таттелеком».