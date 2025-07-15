Новая школа в Замелекесье Челнов готова наполовину

В 22-м микрорайоне жилого района «Замелекесье» Набережных Челнов продолжается строительство новой общеобразовательной школы на 1224 места. Готовность объекта на сегодняшний день составляет 56%. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города Мансур Фаттахов на аппаратном совещании.

Строительные работы ведет компания «Евростиль». В настоящее время выполняются общестроительные работы, монтаж фасада и кровли, оконных конструкций, прокладываются внутренние и наружные инженерные сети. Параллельно идут отделочные работы и благоустройство прилегающей территории.

Новая школа будет оборудована актовым залом на 470 мест, спортивным залом площадью 509 кв. м, столовой на 612 посадочных мест. На улице появятся площадки для баскетбола, волейбола и футбола, а также велопарковка на 50 мест. Это уже третья школа, строящаяся в активно развивающемся районе Замелекесье.

Также в городе продолжается строительство двух новых общежитий Набережночелнинского института (филиала) Казанского федерального университета. Каждый из корпусов рассчитан на 541 место и представляет собой 12-этажное здание. На территории комплекса предусмотрена открытая парковка на 151 машино-место, в том числе для маломобильных граждан.

В текущем году капитальный ремонт проходит в гимназии №54 и школе №88 для детей с ограниченными возможностями здоровья. В учреждениях ведется замена инженерных сетей, установка нового освещения, ремонт санузлов, окон, противопожарных и межкомнатных дверей, а также кровельные, фасадные и отделочные работы в учебных кабинетах, спортзалах и актовых залах.

Кроме того, в рамках республиканской программы капитального ремонта пищеблоков в 7 школах города – №№ 7, 8, 19, 25, 27, 34 и 60 – ведутся работы по обновлению столовых с последующей поставкой нового оборудования.

Строительство и капитальный ремонт школ соответствуют целям национального проекта «Молодежь и дети».