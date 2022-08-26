news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Строительство
26 августа 2022  20:44

Новая школа в Высокогорском районе прошла итоговую проверку Госстройнадзора РТ

news_top_970_100
Новая школа в Высокогорском районе прошла итоговую проверку Госстройнадзора РТ
фото: пресс-служба Госстройнадзора РТ

В Высокогорском районе завершилась проверка общеобразовательной школы №5 им. братьев Максуди. Трехэтажное здание на 500 учеников получило положительное заключение, сообщает пресс-служба Госстройнадзора Татарстана.

Строительство объекта в Высокой Горе началось в 2021 году. Площадь здания составляет более 8 тыс. кв. метров. Сейчас здесь ведутся отделочные работы, завершено благоустройство территории.

«Итоговая проверка завершена положительно. Объекту капитального строительства будет выдано заключение о соответствии проектной документации», — говорится в сообщении.

#новая школа #Высокогорский район #Госстройнадзор РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100