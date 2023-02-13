Новая школа, спортзал и спортивная форма: в Нижних Вязовых прошел сход жителей

В Зеленодольском районе Татарстана продолжаются сходы граждан. Очередная встреча прошла в Нижневязовском городском поселении, пишет «Зеленодольская правда».

За последний год в поселении по федеральным программам построили врачебную амбулаторию и фельдшерско-акушерский пункт в Большом Ходяшеве, отремонтировали здание администрации.

«Этой зимой в администрации мы наконец-то сидим без обогревателей и верхней одежды. Кроме того, отремонтирован подростковый клуб „Исток“. Проведен ремонт региональной автодороги М7 „Волга“ — Мизиново — Протопоповка протяженностью 1,56 километра и стоимостью 23,5 млн рублей, а также ямочный ремонт в населенных пунктах. Активно проходит программа „Наш двор“. На средства самообложения граждан мы приобрели щебень, выполнили ограждение кладбищ в трех населенных пунктах», — рассказал о достижениях глава поселения Айрат Гиниятов.

Отдельно на сходе затронули актуальную проблему качества воды. По словам специалистов, по федеральной программе «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» (инициирован, как и другие нацпроекты, Президентом РФ Владимиром Путиным) в этом году запланированы работы по строительству сетей водоснабжения в деревне Протопоповка. В Минстрой России также отправлен проект замены 4 километров водопроводных и 1,5 километра канализационных сетей.

Помимо этого, участники встречи заявили о необходимости строительства новой школы или пристроя к существующей школе из-за увеличения числа учеников, а также спортивного зала и бассейна.

«Хотел бы обратиться к вам, как к депутату Госдумы РФ, [с просьбой] поддержать нас в строительстве этих объектов. Нижние Вязовые — прекрасный поселок. Мы хотим, чтобы он стал комфортнее для жителей!» — сказал глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев, адресуясь парламентарию Ильдару Гильмутдинову, также присутствовавшему на сходе. Тот пообещал помочь со строительством.

Местным жителям, которые ездят на работу в Зеленодольск, также пообещали, что железнодорожная платформа «753 километр» станет доступной и удобной. Зашла речь и о том, что Свияжский мультимодальный центр в перспективе позволит создать около 4,5 тыс. рабочих мест.

Помимо прочего, Михаил Афанасьев поблагодарил жителей поселка за участие в акции «Ярдэм Янэшэ — Помощь рядом», в сборе помощи участникам спецоперации и призванным из запаса по мобилизации. По его оценке, «в стороне не остались ни одно село, ни один трудовой коллектив, ни одна семья».

В завершение встречи из зала попросили: «Михаил Павлович, пожелайте удачи нашей школьной команде по волейболу на предстоящих соревнованиях!» Руководитель муниципалитета пожелал юным волейболистам удачи и поручил начальнику районного Управления спорта Динару Нигматуллину купить им новую спортивную форму.

Нижневязовское городское поселение включает 12 населенных пунктов: сам поселок городского типа Нижнее Вязовые, поселки Луговой и Малое Ходяшево, села Большое Ходяшево, Бритвино и Мизиново, деревни Исаково, Малые Юрты, Протопоповка, Русские Ширданы и Улитино, а также поселок железнодорожного разъезда Ходяшево. Всего здесь проживают более 8,5 тыс. человек.