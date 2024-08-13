Новая школа и модернизация сетей: о чем попросили агрызцы на автобусном марафоне

Фото: предоставлено Екатериной Самсоновой

Автобусный марафон «„Единая Россия“ объединяет» приехал в Агрызский район, он стал 17-м по счету в туре. В рамках мероприятия спикеры встретились с активистами муниципалитета в местном дворце культуры и обсудили ряд волнующих их вопросов.

Участниками встречи стали председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин, председатель Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов, генеральный директор агропромышленного парка «Казань» Олег Власов. К беседе также подключился глава района Ленар Нургаянов. Модератором выступил известный ведущий, журналист ГТРК «Татарстан» Дмитрий Второв.

Одной из самых волнующих тем для агрызцев стала поддержка участников СВО и их семей как в части материальных выплат, так и гуманитарной помощи. Нургаянов рассказал, что муниципалитет делает всё возможное, чтобы помочь бойцам, их родным и приблизить победу. На сегодняшний день из района в зону специальной военной операции уже отправили несколько рейсов гумпомощи, три из которых глава сопровождал лично.

«С огромной гордостью и честью говорю, что агрызцы являются достойными продолжателями своих дедов, которые отстояли мир в годы Великой Отечественной войны. И сейчас нет в районе ни одной безучастной семьи, ни одного равнодушного человека, который бы не был причастен к подготовке гуманитарной помощи нашим бойцам, – отметил Нургаянов.

Зарипов рассказал агрызцам о новых национальных целях, поставленных президентом России Владимиром Путиным в майском указе. В их числе – укрепление здоровья населения, повышение экономического благополучия, воспитание патриотической личности и другие.

«Для достижения этих целей в республике ведется большая работа. Строятся учреждения здравоохранения, сдаются рекордные объемы жилья, реализуются крупные проекты в дорожном строительстве», - подчеркнул спикер.

Прозвучали в рамках встречи также вопросы развития малого бизнеса, улучшение качества жизни населения, в том числе по программе самообложения населения. Жители района, обращаясь к приехавшим на встречу официальным лицам, попросили их рассмотреть возможность строительства новой школы в нижней части города, а также вплотную заняться модернизацией системы водоснабжения и водоотведения.

В единый день голосования, 8 сентября 2024 года, состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.

Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 427 человек: 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах.

Всего в выборах депутатов татарстанского парламента участвуют шесть политических партий. Пять партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди») выдвинули кандидатов как по единому округу, так и в одномандатных округах. Еще одна партия, «Гражданская инициатива», выдвинула своих кандидатов в нескольких одномандатных округах. Кроме того, в одномандатных округах выдвинулись в порядке самовыдвижения 12 человек.

Недавно ЦИК Татарстана зарегистрировал списки кандидатов в Госсовет РТ от трех партий: 44 человека от регионального отделения «Справедливой России — Патриоты — За правду» в Республике Татарстан, 57 — от ТРО ВПП «Единая Россия» и 23 — от Татарстанского отделения КПРФ. До этого, 18 июля, регистрацию уже прошли списки, представленные ЛДПР (шесть человек) и «Новыми людьми» (44).

Материал подготовлен при участии Екатерины Самсоновой

Фотографии предоставлены Ляйсирой Зигангараевой