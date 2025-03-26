«Барабашки не бегают, не мешают»: каким будет казанский ТЮЗ после реставрации

В здании театра с июня прошлого года началась реставрация, так как это объект культурного наследия. Какие нововведения ждут зрителей, что станет главной сложностью для реставраторов и что нового смогут увидеть зрители – в репортаже «Татар-информа».





В здании Театра юного зрителя с июня прошлого года идет реставрация

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Дом, где выступал Максим Горький

Объектом культурного наследия было признано только главное здание театра. Оно значится как «Здание Восточного клуба конца XIX века». Примечательно, что здесь в 1923 году выступал Максим Горький, рассказал журналистам председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«Реставрация казанского ТЮЗа – значимое событие для всего Татарстана. Это очень ценный объект, потому что это предмет охраны, у него богатая история и здесь множество архитектурных элементов и внутреннего убранства, которые нам предстоит сохранить. Тут многое связано с татарским наследием. Конечно, в разные периоды были вмешательства в объект, но больше 20 лет здание не видело капитального ремонта. Сейчас оно находится в неудовлетворительном состоянии. Тем не менее здесь проходили значимые культурные события», – отметил он.

Сейчас там стартовал только первый этап. Внутри уже сняты полы, но при этом лепнина и элементы внутреннего убранства остались нетронутыми.

Внутри уже сняты полы, но при этом лепнина и элементы внутреннего убранства остались нетронутыми Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Театр начинается с вешалки, а объект культурного наследия – с обследования фундамента. Это XIX век, он дает о себе знать. Первый вопрос – это укрепление фундамента и стен. Это базовый сценарий спасения объекта культурного наследия. Затем начнут работу дизайнеры, архитекторы и реставраторы, чтобы сделать зал уютным, комфортным, обеспечить температурный режим. Предстоит принять много решений и по укреплению стен, и по противоаварийным работам, и по кровле. Много болячек на объекте, он занимает площадь более 5 тыс. квадратных метров», – пояснил Гущин.

Важно, что вокруг театра стоит несколько пристроек, которые являются неотъемлемой частью театра. Там тоже начат ремонт.

Первый вопрос – это укрепление фундамента и стен Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Главная сложность – богатство внутреннего убранства

Реставрация театра несет за собой определенную специфику. Главная сложность – это множество элементов внутреннего убранства, которое необходимо сохранить, продолжил Гущин.

«Это большое количество элементов, которые требуют качественного реставрационного подхода. Здесь не подходит формат капитального ремонта. Нужны люди науки, которые бережно подойдут к каждому элементу. В остальном все как в других объектах, но здесь присутствует особый дух. Но вроде барабашки не бегают, строительству не мешают», – улыбнулся он.

Главная сложность – это множество элементов внутреннего убранства, которое необходимо сохранить Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Помимо лепнины и люстры основного зала большое количество объектов располагается и в других помещениях. Так, после реставрации одного из них посетители смогут увидеть камин, который раньше был закрыт гипсокартоном.

«В этом зале мы видим совмещение строительных и реставрационных работ. По лепнине здесь будет масштабная чистка, затем докомпонуем аварийные участки. Также здесь расположен исторический камин, который раньше был закрыт для зрителей», – пояснил Иван Гущин.

В этом зале занимались дети, и камин решили закрыть, потому что он уже был в аварийном состоянии и боялись, что он может разрушиться.

Иван Гущин: «Здесь расположен исторический камин, который раньше был закрыт для зрителей» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Помимо этого, в процессе ремонта будет принят и ряд решений, направленных на развитие именно театрального направления. В частности, зрительный зал будет выполнен под небольшим уклоном для комфортного просмотра, а также появится новая сцена, рассказала директор казанского ТЮЗа Айгуль Горнышева.

«Благодаря капитальному ремонту у нас появится Малый зал, о котором мы так мечтали. У нас была вместимость Большого зала всего 267 мест. Это относительно других ТЮЗов не много. Нам важно охватить всех зрителей, которых значительно больше», – сообщила она.

Айгуль Горнышева: «Благодаря капитальному ремонту у нас появится Малый зал, о котором мы так мечтали» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Когда артисты уходили со сцены, они целовали ее и говорили: "До встречи"»

Спектакли в здании ТЮЗа прекратились в июне прошлого года, однако труппа театра продолжает давать представления на 17 разных площадках города, а также посещает школы. Но при этом артисты очень ждут и возвращения в родную гавань, добавила Горнышева.

«Артисты очень ждут окончания ремонта. Особенно старшее поколение. Когда они уходили со сцены, целовали ее и говорили: "До встречи". Сейчас мы все равно везде гости, но при этом не останавливаем творческий процесс и продолжаем давать спектакли», – заявила она.

Артисты очень ждут возвращения в родную гавань Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По ее словам, такой формат работы открыл новые горизонты для театра, так как о нем узнают все новые зрители, которые будут готовы посетить и новое здание, когда оно начнет работу.

При этом в театре появится новое современное оборудование, которое поможет созданию магии театра.

«Современные условия для сотрудников – это очень важно, чтобы создавать то чудо, которое будет у нас на сцене. Мы надеемся, что это будет даже не на годы, а на века вперед», – заключила директор театра.