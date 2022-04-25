Новая ракета «Сармат» может нести несколько гиперзвуковых блоков «Авангард»
Российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» может нести несколько гиперзвуковых боевых блоков «Авангард». Об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев в эфире телеканала «Россия 1».
Военный специалист рассказал, как проходили испытания нового вида вооружения на космодроме Плесецк. Особенно Каракаев подчеркнул, что расчетные полетные характеристики подтвердились, и все учебные боевые модули в рамках испытаний прибыли в запланированную точку (полигон Кура на Камчатке).
По словам командующего РВСН, одним из основных преимуществ «Сармата» является способность нести сверхзвуковые блоки, которые могут поражать цели на больших дальностях. Планируется в ближайшее время поставить комплекс на вооружение и заменить им ракеты «Воевода».