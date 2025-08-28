Новая программа поддержки семей участников СВО стартовала в РТ по поручению Минниханова

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов неоднократно подчеркивал, что поддержка участников специальной военной операции и их семей является одним из важнейших направлений в работе руководства республики. По его поручению Государственный жилищный фонд при Президенте РТ разработал новую программу, которая позволяет семьям участников СВО получать квартиры по социальной ипотеке в приоритетном порядке. Об этом сообщает пресс-служба Госжилфонда РТ.

Воспользоваться данным правом смогут семьи военнослужащих, призванных на службу из Татарстана в рамках частичной мобилизации, заключивших контракты в военных комиссариатах республики или в воинских частях, дислоцированных на территории региона.

Для участия в программе установлены следующие условия: семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий (площадь жилья менее 18 кв. м на одного члена семьи), иметь доход не ниже прожиточного минимума на каждого зарегистрированного члена семьи, а также быть прописанной в Татарстане. Ограничений по возрасту или месту работы для заявителей не предусмотрено.

Заявку на участие можно подать в исполнительный комитет по месту регистрации. Новая мера также доступна для тех семей, которые уже стояли в очереди по другим соципотечным программам.

Одними из первых новыми возможностями воспользовалась семья Латыповых из Казани. Ранее они встали на учет в 2024 году как молодая семья и ожидали получения квартиры только в 2027 году. Однако благодаря новой программе они смогли улучшить свои жилищные условия на два года раньше.

Глава семьи Адель Латыпов был призван на службу в 2022 году в рамках частичной мобилизации и сегодня продолжает участвовать в специальной военной операции.

Он удостоен множества государственных и ведомственных наград, среди которых медаль Жукова, медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», медали «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» II степени, «За вклад в укрепление обороны РФ», «Участник специальной военной операции» и медаль «В память 1000-летия Казани».

Ключи от новой двухкомнатной квартиры в жилом комплексе «Салават Купере» получила супруга военнослужащего Алина Латыпова вместе с детьми – дочерью Аминой и сыном Камилем. До этого семья жила в арендованном жилье.