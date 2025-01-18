Новая премия для ученых учреждена в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане создана новая премия для ученых и научных журналистов — «Научный прорыв. Фәнни алга китеш». Об этом сообщается в Telegram-канале Академии наук РТ.

Премия учреждена республиканской Академией наук «в целях популяризации науки, стимулирования научного сообщества к повышению эффективности научно-исследовательских работ и привлечения молодежи к научным исследованиям, повышения престижа научного труда», отмечается в сообщении.

Предусмотрены десять номинаций: «Цифровизация в науке», «Перспектива», «Ученый-просветитель», «Призвание», «Лучший молодежный стартап», «Лучший ученый», «Лучший научный наставник», «Наука детям», «Научный журналист» и «За верность науке».

Первых победителей наградят на посвященном Дню российской науки торжественном мероприятии, которое пройдет в Казани. Церемония будет организована в феврале (День российской науки отмечается 8 февраля — прим. Т-и).

Из опубликованного на сайте Академии наук РТ положения о премии следует, что денежная составляющая не предусмотрена — какие-либо упоминания о ней отсутствуют.

Конкурс будет состоять из двух этапов: отборочного, длящегося с 17 по 25 января, и финального, проходящего с 26 января по 1 февраля.

К соискателям выдвигается ряд требований. В частности, они должны быть гражданами РФ, результаты их исследований за пять лет должны открывать новые горизонты научного знания и иметь значительный потенциал дальнейшего применения, а также быть опубликованы в реферируемых журналах. Кроме того, исследования и их результаты не должны содержать сведений, составляющих государственную тайну.

На соискание премии от одного уполномоченного органа может быть выдвинут только один соискатель. Сам соискатель вправе выдвигаться только по одной номинации. Требования, связанные с исследовательской деятельностью, не распространяются на номинацию «Научный журналист».